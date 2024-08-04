Erken Seçim Tartışmalarında Son Kulis: Tarihi Özel Değil, Cumhur İttifakı Belirleyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçimle ilgili, “İki seçim arasında 5 yıl var. Bunun ortası 2.5 yıl. Erdoğan Meclis erken seçim kararı almazsa bir daha aday olamıyor. 2.5. yıl geldiğinde seçimleri yenileyelim, Erdoğan kendine güveniyorsa bir kere daha gelir, yarışırız” açıklamasını yapmıştı. Özel bu tarihten sonra gelecek erken seçim talebine ise olumlu bakmayacaklarını söylemişti. Başkent kulislerine göre; AKP ve MHP’nin oluşturduğu iktidar cephesi bu çağrının çok anlamlı olmadığı görüşünde

Gazete Duvar'da yer alan kulis haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendine en uygun zamanda erken seçim için ‘Hodri meydan’ “diyecek.

Erdoğan bunu dediğinde muhalefetin kaçamayacağını savunan kurmaylar, ‘Erken seçim çağrısı ne zaman yapılırsa tıpış tıpış evet diyecekler. Başka şansları var mı? Erken seçim tarihini Özgür Özel değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile, MHP lideri Bahçeli, yani Cumhur İttifakı belirleyecek’ dedi.