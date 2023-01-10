İmamoğlu'ndan İYİ Partili Türkkan ve CHP'li Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması girişimine tepki
İBB Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekelere tepki gösterdi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, Lütfü Türkkan ve CHP’li Ali Mahir Başarır’ın dokunulmaz dosyalarının görüşüleceği, TBMM Anayasa-Karma Komisyonu toplantısına katılmayacaklarını duyurmuştu.
İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından söz konusu hamleye tepki gösterdi.
İmamoğlu, ''İktidar, iki bine yakın dokunulmazlık fezlekesi içinden sadece CHP ve İYİ Parti Milletvekilleri Ali Mahir Başarır ile Lütfü Türkkan’ın dosyalarını yarın TBMM komisyonu gündemine taşıyor. Bu, sürdürülen muhalefeti sindirme operasyonunun son halkasıdır'' ifadelerini kullandı.
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