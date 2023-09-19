İmamoğlu'ndan ittifak ve Akşener açıklaması: Günü geldiğinde makul görüşmeler için zemin oluşacaktır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler için yaptığı ittifak açıklamasında, "Günü geldiğinde makul görüşmeler için zemin oluşacaktır, Akşener de dahil" diye konuştu.

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İmamoğlu'ndan ittifak ve Akşener açıklaması: Günü geldiğinde makul görüşmeler için zemin oluşacaktır

Yerel seçime aylar kala muhalefetin gündeminde, partilerin Ankara ve İstanbul başta olmak üzere, büyükşehirlerde ittifak kurup kuramayacağı var. İYİ Parti ittifak tartışmalarına kapıları kapatan açıklamaları, yerel seçimler için yapılan tartışmaların ateşini harladı.

İMAMOĞLU'NDAN İTTİFAK AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, 'İYİ Parti ile ittifak' sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bu liderler seviyesinde olan münazaralara buradan söz söylemeyi doğru bulmuyorum. 2019 yılında büyük bir İstanbul ittifakı ile tarihi bir zafere ulaşmıştık. Demokrasiye yapılmak istenen ağır darbeleri ortadan kaldırdı, önemli bir ittifak süreciydi. Ben İstanbul ittifakının kurulabileceğine inanıyorum. Bu konuşmalar ifade edilecektir ama günü geldiğinde makul görüşmeler için zemin oluşacaktır, Akşener de dahil”

AKŞENER KAPILARI KAPATMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptığı açıklamada "Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. Türkiye için eğile büküle öldük. Bundan sonra yok. İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Sadece bugün değil 2028’de de kendi başımıza gireceğiz." demişti.

Öte yandan İYİ Parti'nin GİK toplantısından çıkan karar da ittifak yapılmayacağı yönündeydi.

Kaynak: ANKA

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Ekrem İmamoğlu Meral Akşener
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