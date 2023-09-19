‘Müdafaa Hareketi’ soruşturmasında 4 gözaltı

‘Müdafaa Hareketi’ adlı sosyal medya hesabı hakkında başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine 4 kişi gözaltına alındı.

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‘Müdafaa Hareketi’ soruşturmasında 4 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "Müdafaa Hareketi" adlı sosyal medya hesabından "Türk milletine duyurulur" başlıklı paylaşıma yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Başsavcılığın talimatı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler E.C.Ç, Ö.C.Y, R.K. ve E.C'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göe 13.09.2023 tarihinde, Müdafa Hareketi isimli sosyal medya hesabından isimsiz ve imzasız olarak yapılan paylaşımla ilgili olarak; Türk Ceza Kanunu'nun 217. Maddesi kapsamında 'Kanunlara uymamaya tahrik' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Söz konusu sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyleydi:

‘Müdafaa Hareketi’ soruşturmasında 4 gözaltı - Resim : 1

Kaynak: AA

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