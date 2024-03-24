İmamoğlu'ndan iktidara 'teftiş' tepkisi: 'İşinize bakın'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Avcılar Belediyesi Firuzköy Dönüşüm Mahallesi tanıtım programı ile Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde inşa edilen KİPTAŞ Kırlangıç Evler 1. Etap anahtar teslimi törenine katıldı.

"TOKİ MAĞDURLARI GİBİ MAĞDUR YARATMA İŞİ DEĞİL BU"

Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduktan sonra Mehmet Çalık ile birlikte buraya özen gösterdiklerini vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Kentsel dönüşümü başlatmak için KİPTAŞ’la birlikte harekete geçtik. Tabii ancak üçte ikinin kısa sürede sağlanması mümkün olmadı. Yine geldi bir kısım meczup, siyaset yapacak diye buradaki insanları aldatarak tam 17 ay geciktirdi burayı. 2022 Mart’ta buranın temelini attık. Bugün 2024 Mart. 2 senede toparladık. 2 senede toparladığımız yerde, zamanında imza atılmış olsaydı şu anda 1-1,5 senedir burada oturuyor olurdunuz. Bu bile engellendi. Karşı çıkanlara da üzülüyorum. Çünkü onları da aldatanlar, siyaseten aldatanlar oldu ama biz diyoruz ki ‘Aldanmayın kardeşim’. Biz burada hayırlı bir iş yaptık. Ne mutlu bana. Yüzde 99’a ulaştıktan sonra hemen tahliye işlemleri başlatıldı. Yıkımlarını yaptık. 25 Mart 2022’de projenin temeli atıldı. 302 hak sahibi, 523 konut, 15 dükkan olmak üzere 538 bağımsız birimden oluşan Kırlangıçevler’de hak sahipleri, gördüğünüz gibi pırlanta gibi dayanıklı evlerine kavuştular. Ne mutlu bana. Üstelik ne olacak? Değerli hak sahipleri, buradaki borçlanma tutarlarını, evlerine oturduktan sonra 36 ay, yüzde sıfır faizle KİPTAŞ’a ödeyecek. Bakın bu gerçek kentsel dönüşüm örneğidir. Bu öyle TOKİ mağdurları gibi mağdur yaratma işi değil, 2-3 milyon deyip millete 70-80 milyona mal olacak evler satmak değildir. Milletin geleceğini köreltme işi değildir."

“İŞİNİZE BAKIN”

KİPTAŞ'ın değerli bir kurum olduğunu söyleyen İmamoğlu, "10 yıllardır oraya teftiş bile gelmedi. Ben dedim ki, ‘Arkadaşlar bir çıkartın bakalım, Ankara’dan gelip de bizi kaç kez teftiş ettiler.’ Müfettişler, soruşturmalar… Bu kardeşiniz ve ekibi 5 yılda, bugün yayınladım tabloyu, bin 17 kez soruşturulduk. Müfettişler geldi, teftişler yapıldı. Bizden önceki dönem, 5 yıl kaç defa yapılmış, biliyor musunuz, 146. Bunun da çoğu ne biliyor musunuz, rutin denetimler. Teftiş değil yani, soruşturma değil. O dönemde KİPTAŞ’a Sayıştay hiç uğramadı. Bu sefer geldi. Bu kardeşinizi 5 yıldır didik didik edip bin 17 kez soruşturacaksınız, müfettiş yollayacaksınız, hiçbir şey bulamayacaksınız, 5-6 gün kala seçime hâlâ kumpasla, yalanla, iftirayla, bakanın savcılığıyla yıkmaya çalışacaksınız. Hadi oradan. Hadi işinize bakın.”