YSK seçmen bilgi kağıtlarının dağıtım süresi sona erdi

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçmen bilgi kağıtlarını dağıtım süresi bugün sona erdiği bildirildi.

Son Güncelleme:
YSK seçmen bilgi kağıtlarının dağıtım süresi sona erdi

Yerel seçimlerde yurttaşların nerede ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını gösteren seçmen bilgi kağıtlarını dağıtım süresi bugün sona erdi.

Seçmen bilgi kağıdını almayan yurttaşlar, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) sitesine ya da e-devlet uygulamasına girerek oy kullanacakları yer ve sandıkla ilgili bilgileri edinebilecek.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere bir hafta kaldı. 34 partinin katılacağı seçimler için YSK’nın belirlediği seçim takvimi de işlemeye devam ediyor. Belirlenen seçim takvimine göre, seçimlerde yurttaşların nerede ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını gösteren seçmen bilgi kağıtlarının dağıtım süresi bugün sona erdi. Muhtarlıklardan seçmen bilgi kağıtlarını almamış olan yurttaşlar, oy kullanacakları yer ve sandıkla ilgili bilgiyi e-devlet uygulamasına girerek ya da YSK’nın internet sitesinden ‘yurt içi seçmen sorgulama’ bölümüne kişisel bilgilerini girerek öğrenebilecekler.

Kaynak: ANKA

Etiketler
YSK 2024 Yerel Seçimleri Seçim
Son Güncelleme:
Kuyumcular Odası Başkanı Uyardı! Altında büyük tehlike Kuyumcular Odası Başkanı Uyardı! Altında büyük tehlike
İddia: AKP İstanbul yönetimi miting için müftülerden 'yardım istedi', ses kaydına Gerçek Gündem ulaştı İddia: AKP İstanbul yönetimi miting için müftülerden 'yardım istedi'
9 bin mağazası bulunuyordu. Dev firmanın iflası kabul edildi 9 bin mağazası bulunuyordu. Dev firmanın iflası kabul edildi
Üsküdar'da CHP'li başkan adayı Sinem Dedetaş için coşkulu etkinlik Üsküdar'da CHP'li başkan adayı Sinem Dedetaş için coşkulu etkinlik
ÇOK OKUNANLAR
Sesleri bile titremiyor: En yalancı 5 burç açıklandı Sesleri bile titremiyor: En yalancı 5 burç açıklandı
Kulis: Emekliye kötü haber gelebilir, 'önümüzdeki dönem veda edebiliriz' Kulis: Emekliye kötü haber gelebilir
Gezi Parkı'nın ardından Vakıflar'a ikinci darbe: İBB, usta edebiyatçının köşkünü de geri aldı Gezi Parkı'nın ardından Vakıflar'a ikinci darbe
Kanser olduğunu açıklayan Prenses Kate'e destek: Harry ve Meghan da mesaj yolladı Kanser olduğunu açıklayan Prenses Kate'e destek
'Mehmet Şimşek ile Erdoğan karşı karşıya geldi' iddiasına yalanlama 'Mehmet Şimşek ile Erdoğan karşı karşıya geldi' iddiasına yalanlama