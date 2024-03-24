Üsküdar'da CHP'li başkan adayı Sinem Dedetaş için coşkulu etkinlik

CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş için Üsküdar Vapur İskelesi’ni dolduran İstanbul Rize Masası, türkülü bir şenlik tertip etti.

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Üsküdar'da CHP'li başkan adayı Sinem Dedetaş için coşkulu etkinlik

İstanbul Rize Masası, CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş’ı desteklemek için Üsküdar Vapur İskelesi’nde tulumlu, türkülü bir şenlik düzenledi.

Türkiye’nin ilk kadın tulumcularından Filiz İlkay Balta’nın tulumuyla coşan kalabalık, Sinem Dedetaş’ın da katılımıyla horon oynadı, doğaçlama türkü söyledi.

Şenlik’te “Üsküdar hazır mıyız” sorusuna “Hazırız” sesleri yükseldi.

Etkinlikte konuşan İstanbul Rize Masası Başkanı Necati Ekşi “İstanbul Rize Masası olarak Üsküdar’da Sinem Dedetaş’ı büyükşehirde Ekrem İmamoğlu’nu destekliyoruz” dedi.

Üsküdar'da CHP'li başkan adayı Sinem Dedetaş için coşkulu etkinlik - Resim : 1

Ekşi, ayrıca şunları söyledi:

“Bu seçim sadece bir yerel seçim değildir. Bu seçim Karadeniz’de HES’lere karşı mücadele edenlerin seçimi. Bu seçim sabah saat 5’te et kuyruklarında bekleyen emeklilerin seçimi. Bu seçim Soma’da, Çorlu’da hakkını arayanların seçimi. Bu seçim Can Atalayları içeri atanlara karşı olan bir seçimdir. Bu seçim Üsküdar’da, İstanbul’da, Türkiye’de daha iyi bir yaşam için bir seçimdir. O nedenle İstanbul Rize Masası olarak Üsküdar’da Sinem Dedetaş’ı büyükşehirde Ekrem İmamoğlu’nu destekliyoruz.”

“Rize’nin desteği bizimleyse bu iş tamamdır” diyen Sinem Dedetaş ise “Güzel bir kampanya süreci geçiriyoruz. Son dönemece girdik. Moralimiz yerinde. Anket sonuçlarımız ve verilerimiz iyi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Sinem Dedetaş Üsküdar 2024 Yerel Seçimleri İstanbul
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