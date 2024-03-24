İddia: AKP İstanbul yönetimi miting için müftülerden 'yardım istedi', ses kaydına Gerçek Gündem ulaştı

GERÇEK GÜNDEM - SAMİ MENTEŞ

31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlere bir hafta kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın ardından bugün İstanbul'da miting düzenledi.

AKP yöneticileri mitinglere katılımın yüksek olması için geçtiğimiz günlerde “Erdoğan, Ankara ve İstanbul mitinglerinde emekliler için sürpriz açıklayabilir, iyi dinleyin” demişlerdi. Emeklilerin beklentileri dünkü Ankara mitinginde gerçekleşmedi.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçildiği 28 Mayıs seçimlerinin akşamında partisine İstanbul'u hedef olarak koymuştu. Erdoğan’ın megakente büyük önem verdiği biliniyor, ancak yapılan anketlerin birçoğu CHP’li mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu önde gösteriyor.

İSTANBUL MİTİNGİNE BÜYÜK ÖNEM

Erdoğan, seçimin son haftasında İstanbul’daki programını artıracak. Bugünkü mitingin de kalabalık geçmesi için büyük çalışmalar yapıldı.

'MÜFTÜLÜĞE ARAÇ VERİLDİ, DOLDURULMASI İSTENDİ' İDDİASI

Bu sırada AKP İstanbul yöneticilerinin, ilçe başkanları aracılığıyla müftülüklere araç tahsis ettiği ve cami cemaatinin mitinge davet edilmesini istediği ileri sürüldü.

Gerçek Gündem, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun WhatsApp grubuna gönderdiği iddia edilen ses kaydına ulaştı.

Mehmetalioğlu'na atfedilen kayıtta "Arkadaşlar pazar günü Cumhurbaşkanımızın Yeşilköy Havalimanı’ndaki mitingi için ilçe başkanımız Müftülüğe bir minibüs tahsis etti. Bunun için bir dönüş olmadı sizden. Tekrar bir cemaatinize duyuru yaparsanız, gelmek isteyenler Cumhuriyet meydanından, Mehmetçik meydanı mıydı siz biliyorsunuz alınıp götürülecek mitinge ve sonra geri getirilecek. Bunu cemaatinizden ilgisi alakası olan kişilere duyuru yaparsanız sevinirim" deniliyor.

Mehmetalioğlu olduğu söylenen kişinin ses kaydına yanıt gelmemesi üzerine yeni bir kayıt göndererek "Okuyan, dinleyen anlaşıldı yazsın lütfen" dediği görülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem