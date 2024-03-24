İmamoğlu açıkladı: 5 yıllık görevinde İBB 1019 kez denetlendi, 'Hiçbir şey çıkmadı'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada belediyenin 5 yıllık dönemde tam 1019 kez incelendiğini ve hiçbir şeyin çıkmadığını açıkladı.

İmamoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“2014-2019 arası İBB tüm kurumlarıyla sadece 147 kere denetlendi. (Bunların büyük çoğunluğu rutin denetim. )

Bizim dönemki inceleme soruşturma ve teftiş sayısı tam 1019.

Sonuç; hiçbir soruşturmadan bir şey çıkmadı.

İstanbul’a hizmette şeffaf ve dürüst yönetimimizle örnek olduk. 1019 incelemeden bir şey çıkaramayanların iftira ve kumpas siyasetine başvurması bizi şaşırtmıyor.

İstanbul’a hizmette Tam Yol İleri demeye, milletin parasını millete vermeye devam edeceğiz.”