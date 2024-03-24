Erdoğan mitingin katılımcı sayısına bozuldu: 650 bin kişi var, biz burada bir buçuk milyonları gördük

AKP'nin, Atatürk Havalimanı'nda organize ettiği 'Büyük İstanbul Mitingi' düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum dahil olmak üzere, İstanbul için oy istedi.

Dünkü Ankara mitinginde emeklilerin beklentisini boşa çıkaran Erdoğan, Kayseri mitinginde de emekliye zam değil, promosyon açıklaması yapmıştı.

Kulislerden gelen bilgilerde Erdoğan'ın, bu mitingde emekliler için zam açıklaması bekleniyordu ancak emeklilerin adını ağzına bile almadı.

Konuşma boyu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Erdoğan, İmamoğlu döneminde İstanbul'un aynı anda yapılan 10 metro ile dünya birincisi olmasını görmezden gelerek, "Utanmadan metro yaptım diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize ait" dedi.

YRP'Lİ İSME ROZET TAKTI

Kürsüye gelen Erdoğan, partisinden istifa eden Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'ya rozet taktı.

'AKILSIZ BELEDİYECİLİK BU'

Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Şu Haliç neydi, rezillik. Orayı çamur deryasından bu kardeşiniz kurtardı. Ve şimdi orada oyun parkları var. Bu kardeşinizi İstanbul'a başkan yaptığınızda İstanbul'un hali çöp çamur çukurdur. CHP işte bu. Ekrem denen arkadaş göreve başladıktan sonra ne değişti, yine çöp çukur çamur. İsraftan bahsediyor, israf sende. Akıllı belediyecilik diyor, nerede akıllı belediyecilik. Akılsız belediyecilik bu.

'KABAHATLERİNİ ÖRTMEK İÇİN ENGELLENİYORUZ YALANINA SARILIYOR'

Kendini İstanbul'un sahibi zanneden, insanını anlamamış olanlarla bir yere varılmaz. Biz 30 yıldır bu şehrin emrindeyiz. Yarım asrı bulan siyasi hayatımız ile bu şehri düşünmediğimiz tek bir günümüz yoktur. Ulaşımı ile, suyu ile, Haliç'i ile, konutu ile İstanbul'u yeni bir lige çıkardık. Utanmadan metro yaptım diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize ait. Bizden sonra gelen arkadaşlarımız da eser ve hizmet siyasetini sürdürdü. Arkadaşlarımın tamamını şükranla anıyor, Kadir Topbaş abimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kazada kaybettiğimiz Fatma Sevim Baltacı kardeşimizi rahmetle yad ediyorum. İstanbul 94 öncesi dönemine dönme emareleri göstermeye başladı. Emekleri olmayan işleri sahiplenme cinlikleri dışında geriye koca kayıp bir 5 yıl kalıyor. İstanbul'a bir şey yapmak için önce hem kafanızın hem kalbinizin hem mesainizin tamamını bu şehre vermeniz gerekiyor. Yarısı kayakta, yarısı tatilde, yarısı genel başkanını devirmek için kalan zamanda İstanbul'a bir şey kalmıyor. Kabahatlerini örtmek için engelleniyoruz yalanına sarılıyor. Tüm belediyeler ne alıyorsa İstanbul da almıştır.

'BİR BUÇUK MİLYONLARI GÖRDÜK'

Bu şehir 30 yıl geriye gitti, Balya balya, bavul bavul paralar bir yerlerden gelip bir yerlere gidiyor. Kimse bu görüntülerin makul, mantıklı izahını yapamadı. Partiye bina alınmasından vergi kaçırmasına kadar pek çok şey söylendi. Ama hiç vicdanları rahatlatan hiçbir şey duymadık. Siyaset kirlendi. Namuslarına emanet edilen oyları kirlettiler. İstanbul'u kirlettiler. Bir tarafta sadece ben diyenler var, diğer tarafta sadece İstanbul diyenler var. Bir tarafta deprem tehlikesini umursamayanlar var, diğer tarafta projeleri hazır olanlar var.

'METRO PROJESİNİ BUNLAR ÇİMENTO İLE DOLDURDU'

Kardeşlerim referanslarınızı nereden verdiğiniz sizin nereden beslendiğinizi gösterir. Bizim referansımız milletimizdir. İstanbul'a kazandırdığımız eserler bizim referansımız. Milli iradenin önündeki engelleri kaldırarak ülkemizi hakim kılmamız bizim referansımızdır. Girdiğimiz 17 seçimin zaferle çıkmamızı da bu referansımıza borçluyuz. Bizimle ilgili bir sürü yalan ve iftira attılar ama hiçbir zaman haklı çıkmadılar. Onlar ne derse desin istismar siyaseti yapmadık. Kimsenin kökeni ile, hayat tarzı ile ilgilenmedik. Ayrımcılığın her çeşidini elimizin tersi ile ittik. Kamu kurumlarımızın kapılarını herkese açık tuttuk. Siyasi rekabetin insanlarımızın arasında fitne unsuru haline getirilmesine müsaade etmedik. Biz 94'te bu şehrin emanetini alırken neredeysek bugün de aynı prensiplere bağlıyız. Tüm renkleriyle, güzellikleriyle Türkiye'yi kucaklayan anlayışla 85 milyona aşkla hizmet ediyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şu anda diğer genel başkanlar evlerinde ofislerinde yatarken ben 25 vilayete gittim. Çalışacağız, koşacağız. İstanbul olunca konu bu yatırım listesi o kadar uzun ki tek tek anlatmaya kalksak günler yetmez. Şu anda karşımda 650 bin kişi var. Bu meydanda milyona alıştık, bugün ise 650 bin kişi. Geçtiğimiz 21 yılda İstanbul'a 1 trilyon 650 milyar tutarında kamu yatırımı yaptık. Böyle bir yatırımı kimse yapmadı, ama biz yaptık. Bizden sonra bay Ekrem göreve geldi, ortalık rezalet. Yine çöp, yine çamur, yine çukur. Önümüzdeki dönemde İstanbul'daki önceliğin deprem olduğunu görüyoruz. Hükümet olarak zaten bunu yapıyoruz. Murat Kardeşimizin göreve gelmesiyle inşallah işin eksik ayağı tamamlanacaktır. Metro için yeni bir çivi çakmayanlar inşaat halinde aldıkları metroların çoğunu bitiremediler. Sancaktepe'deki metro projesini bunlar çimento ile doldurdu. Çam Sakura Metrosunu yapmadılar, onu da bakanlığımıza verdiğim talimatla biz yapıp açtık.

'İSTANBULLU KARDEŞLERİMİN SAĞDUYUSUNA İNANIYORUM'

31 Mart'tan sonra hizmetlerimize çok daha fazlasını ekleyeceğiz. Kafası karışık eşimiz dostumuz varsa eve gidince lütfen onları arayın. Önceki seçimlerde başka partilere oy vermiş ama mevcut yönetimden rahatsız olanlara ulaşacağız. İstanbul'un bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülünün olmadığını bu kardeşlerimize izah edeceğiz. Sandığa sahip çıkmanız fevkalade önemli. Her biz oy hazine değerinde. Kendisini dev aynasında görenlerin sözlerine itibar etmeyin. Uyanık olmanızı sizlerden rica ediyorum. Oyunuzun heba olmasına izin vermeyeceğinize inanıyorum. Benim İstanbullu kardeşim en doğru kararı verecektir. Hangi partiye mensup olursa olsun İstanbullu kardeşlerimin sağduyusuna inanıyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem