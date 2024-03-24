Binlerce kişi Maçoğlu için yürüdü: 'Kadıköy'ün umudu Fatih Maçoğlu'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu Kadıköy’de binlerle yürüdü.

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2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala, seçimlerin dikkat çeken adaylarının TKP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, binlerce kişi ile birlikte Kadıköy'de bir yürüyüş düzenledi.

Yoğurtçu parkında başlayan yürüyüş Moda sahilinin ardından Bahariye caddesinde TKP Kadıköy Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun konuşmasıyla son buldu.

"KADIKÖY'ÜN UMUDU FATİH MAÇOĞLU"

Yürüyüşe katılan binlerce Kadıköylü “Kadıköy’ün umudu Fatih Maçoğlu”, “Kadıköy’ü ranta kapatacağız” sloganlarıyla Kadıköy sokaklarındaydı.

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