İmamoğlu'ndan, Bahçeli ve Erdoğan'a 'not alıyoruz' tepkisi: Vatandaşla yolları ayrılmış

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesi Hatay’da bugün; bölgenin yeniden yapılandırılması planlamasına ilişkin açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'not alıyoruz' sözlerine tepki gösteren İmamoğlu, "Her birimiz erdemli yönetici kavramını ortaya koymalıyız. Kamu yöneticileri olarak talepleri dinlemeli, notları almalıyız. Not almak, yönetici için önemli bir iştir. Gereğini yapmak, çözüm üretmek, çare üretmek için not alırız. Bunu unutmamalıyız. Yöneticiler, gerçekleri dile getirenleri, kendilerini eleştirenleri fişlemek, tehdit etmek, cezalandırmak için not almaya başlamışsa artık yöneticilerle vatandaşların yolları ayrılmış demektir. Aynı hedefe doğru yürümüyor demektir. Biz her koşulda vatandaşımızla aynı yolda, aynı hedefe doğru yürüyen yöneticiler olmak zorundayız. Bizler kamu yöneticisiyiz. Onun için tehdit savurmadan insanlarını dinleyen, onların ihtiyaçlarını belirleyen ve ona dönük hizmeti önemli bir şekilde hizmet yarışına dönüştüren kişiler olmalıyız" dedi.

"ACİL EYLEM PLANLARINI İSTANBULLULARLA PAYLAŞACAĞIZ"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, İstanbul halkı adına burada yoğun bir gayreti ortaya koymaktayız" diyen İmamoğlu, "Önümüzde göç sorunları var. Bunları ayrı konuşacağız. Önümüzde eğitimle ilgili sorunlar var. Bunları ayrı konuşacağız. Üniversiteden gençlerimizin okullarından koparılması var. Buna şiddetle karşı çıkıyoruz. Mutlaka bu yanlıştan dönülmesini arzu ediyoruz ve ısrar ediyoruz. Bütün bu gündemler devam edecek. Ayrıca İstanbul’u konuşacağız. Hafta sonu yoğun bir çalışma, önümüzdeki hafta tam mesaiyle İstanbullularla paylaşacağımız acil eylem planları ve seferberlik açıklamalarımız olacak. Bu süreçler, devletimizin kurumlarının organizasyonunda başta AFAD ve diğer bakanlıklar ve onların koordinasyonda yürümektedir. Bizler onlara dönük görevimizi yerine getirme, hizmetimizi yerine getirme kavramıyla hareket edeceğiz ama milletimizin duyması gereken eksiklikler, hatalar varsa da onları dile getirmekte asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA