Yaptığı binalar depremde yıkılmıştı: AKP’li kaçak müteahhit Erdoğan'a şikayet edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Nurdağı'nda yaptığı inceleme sırasında Ünal Yıldırım adlı bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, “Sayın Cumhurbaşkanım sizinle görüşmek istiyorum” diye bağırarak elindeki şikayet mektubunu vermek istedi.

Korumaların “Verin biz veririz” girişimleri sırasında Erdoğan şikayetçi vatandaşa dönerek konuşmasını dinlemeye başladı.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre; Yıldırım, “Sayın Cumhurbaşkanım burada CCK Konutları diye burada bir müteahhit iş yaptı. Yaptığı konutların hepsi yerle bir oldu. En büyük darbeyi ilçemizde CCK Yunus Kaya diye bir kişi. Bu kişi de şu an yakalanmadı” dedi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan yanındaki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u göstererek, “Murat Bey ilgilenecek” dedi.

Şikayetçi vatandaş daha sonra, “Cumhurbaşkanım bir şey söyleyeceğim. Valimiz buradaysa, Valimiz de burada. Sayın Süleyman Soylu'ya da dilekçemizi veriyoruz” diye devam etti.

"İÇİŞLERİ BAKANIMIZA SÖYLEDİM"

AKP Nurdağı Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Yunus Kaya'nın sahibi olduğu CCG İnşaat'ın yaptığı inşaatta oğlu, gelini ve 4 yaşındaki torununun da aralarında bulunduğu 10 yakınını kaybettiğini belirten Ünal Yıldırım Sözcü'ye şunları söyledi:

*Bu kişinin yaptığı 5 bina ilk depremde yerle bir oldu. Ama, gözaltına alınmadı. Daha sonra durumu koordinatör olan Mardin Valisi Osman Demirtaş'a bildirdik.

*Vali Bey, görevli emniyet müdürünü çağırarak Yunus Kaya'nın gözaltına alınması talimatını verdi. Sonradan Kaya'nın ifadesi alınıp serbest bırakıldığını duyduk.

* Bunu Cumhurbaşkanımıza şikayetim sırasında yanımızdaki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kulağına da söyledim.

*Ayrıca, depremin ilk üç gününde Yunus Kaya'nın bir Gaziantep Milletvekilinin arabasında olduğunu da anlattım.

*Bu milletvekilinin ismi şikâyet dilekçemde de yazılı. Bakan Bey gerekenin yapılacağı yolunda şeref sözü verdi. Ayrıca şikâyet mektubumuzu da Binali Yıldırım Bey, Cumhurbaşkanımıza ileteceği sözü vererek aldı.

AKP'Lİ BAŞKANIN ŞİRKETİYLE ORTAK İNŞAAT YAPMIŞLAR

Halen aranmasına devam edilen müteahhit Yunus Kaya'nın Nurdağı Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Ökkeş Kavak'ın başkan seçilinceye kadar yönetim kurulu başkanlığını yapıp daha sonra kardeşi Osman Kavak'a devrettiği Kavak İnşaat ile de yapı ortaklığının bulunduğu ortaya çıktı.

CCK ve Kavak İnşaat Yapı Konut Ortaklığı'nın Elit Park Konutlarını yaptığı, Osman Kavak'ın da çok sayıda yakınıyla birlikte depremde yaşamını yitirdiği belirtildi.