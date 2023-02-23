Hesabını gizlemek zorunda kaldı: Kızılay Başkanı’nın özel kalem müdüründen tepki çeken paylaşım

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremlerde, son açıklamalara göre, 43 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki enkaz kaldırma çalışmaları hala devam ederken, bazı depremzedeler ise barınma problemi yaşıyor.

Kızılay Başkanı’nın özel kalem müdürü Burak Ünver tarafından yapılan paylaşım büyük tepki çekti. Gazeteci İsmail Arı tarafından paylaşılan tweetlerde Ünver, havaların ısınmasıyla birlikte dışarıda kalan depremzedeler için mutlu olduğunu söyledi.

Ünver tweet’te şu ifadelere yer verdi:

“Afet bölgesinde havalar ısınıyor, yağış tahminleri düşük. Dışarıda kalan depremzedelerimiz için mutluyum.”

TEPKİLERİN ARDINDAN HESABINI GİZLEDİ

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Kızılay Başkanı’nın Özel Kalem Müdürü Burak Ünver hesabını gizledi.