Fettah Tamince'ye bakanlıktan bir 'kıyak' daha! Otel ve rezidans yapacak

Türkiye depremin enkazını kaldırmaya ve yaralarını sarmaya çalışırken depremzedeler için 120 milyon lira bağışladığını açıklayan turizmci Fettah Tamince’ye Antalya’daki arazisinde kişiye özel imar düzenlemesi tepki çekmişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni bütün partilerin evet oyu ile imar düzenlemesini meclisten geçirdiği gün Fettah Tamince’ye bir başka güzellik de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapıldı. Serik Kadriye sahilinde bulunan mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına ait arazide bulunan Tamince’nin işlettiği The Legends Theme Park tesisi bünyesine 137 oda, 498 yatak kapasiteli yeni otel yapılması için 17 Şubat’ta ÇED süreci başlatıldı.

Bakanlık, 23 Mart’ta projeyle ilgili Halkın Katılımı (ÇED) Toplantısı yapılacağını duyurdu. Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte mevcutta 401 oda 804 yatak kapasitesi bulunan tesis, 538 oda, 1078 yatak kapasitesine ulaşacak. Bakanlık, Aksu Kemerağzı’nda 23 Şubat, Manavgat’ta ise 16 Şubat’ta yapılması planlanan benzer otel projeleri için ÇED toplantılarını “Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle birçok ilimizin doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmesi ve birçok kurum/kuruluşumuzun personelinin de depremden etkilenen bölgelerde görevlendirilmesi nedeniyle” iptal edildiğini duyurmuştu.

Gazeteci Yusuf Yavuz'un kendi sitesinde yayımladığı haberine göre, Antalya’nın Serik ilçesinin turizm bölgesi olan Kadriye sahilinde mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı arazide turizmci Fettah Tamince’nin işlettiği The Legends Theme Park adlı tesise 137 oda, 498 yatak kapasiteli yeni otel inşa edilecek. Kadriye bölgesinde 639.110 m2’lik alana sahip 515 ada, 1 parselde bulunan tesise ilave edilmesi planlanan yeni otel için 17 Şubat’ta ÇED süreci başladığı duyuruldu.

AYNI GÜN HEM REZİDANS HEM OTEL

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Düden 2 Şelalesi yanında bulunan Tamince’ye ait deniz manzaralı parselde imar değişikliğini onayladığı gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da yeni otel inşaatı için ÇED Sürecinin başladığını duyurması dikkati çekti.

BAKANLIK OTEL PROJELERİNİN ÇED TOPLANTILARINI İPTAL ETMİŞTİ

Toplam 46 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olacağı belirtilen projeyle ilgili Halkın Katılımı (ÇED) Toplantısı ise 23 Mart’ta yapılacağı açıklandı. Bakanlık, Aksu Kemerağzı’nda 23 Şubat’ta, Manavgat Gündoğdu bölgesinde ise 16 Şubat’ta yapılması planlanan benzer otel projeleriyle ilgili ÇED toplantılarını “Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle birçok ilimizin doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmesi ve birçok kurum/kuruluşumuzun personelinin de depremden etkilenen bölgelerde görevlendirilmesi nedeniyle” iptal edildiğini duyurmuştu.

YENİ OTEL 137 ODA, 498 YATAKLI OLACAK

Fettah Tamince’ye ait Fine Otel Turizm İşletmecilik A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren tesis için yapılacak ilave otel için hazırlanarak Bakanlığa sunulan proje tanıtım dosyasında şu bilgilere yer verildi: “Eko Temalı Parklar Turizm İşletmeleri A.Ş tarafından hâlihazırda işletilmekte olan tesis, mevcut durumda 401 oda ile turizm ve eğlence sektörüne hizmet vermektedir. Turizm kompleksi dâhilinde 401 oda kapasitesine sahip ÇED Belgelendirmesi üzerine 137 oda artış yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda mevcut ÇED alanı sınırları dâhilinde, 401 oda 804 yatak kapasitesine ilave olarak 137 oda 498 yatak kapasitesine sahip otel binası inşa edilecektir. Nihai olarak Turizm Kompleksinin toplam kapasitesi 538 oda, 1078 yatak olacaktır.”

‘HERKES ÜCRET KARŞILIĞI FAYDALANABİLİYOR’

Bölgenin en önemli geliri olan turizm kapasitesinin değerlendirilerek yerel ve ülke ekonomisine düzenli bir kaynak girişi sağlandığına kaydedilen proje tanıtım dosyasında, yeni otel yapımına gerekçe olarak ise “Tesis yıl boyunca yerli ve yabancı turistlere hizmet vermektedir. Söz konusu turizm kompleksinde yerli ve yabancı turistlere konaklama hizmeti yanı sıra temalı park faaliyeti dâhilinde; eğlence merkezi ile su parkı ve yunus gösteri merkezinde de hizmet verilmektedir. Turizm kompleksinde yer alan eğlence merkezi ile su parkı ve yunus gösteri merkezinden herkes belli bir ücret karşılığında faydalanabilmektedir. Turizm açısından önemli bir yere sahip olan ve her geçen gün, yerli ve yabancı turist sayısında yaşanan artışlar sonucu bölgede konaklama talebinin artması nedeniyle, Eko Temalı Parklar Turizm İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen The Land Of Legends Theme Park Turizm Kompleksi’nin söz konusu talebi karşılaması amaçlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.