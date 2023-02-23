Afetzedelerin kamu misafirlerinden ücretsiz yararlanması için Cumhurbaşkanı Kararı depremin 18'nci gününde yayımlandı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremlerde can kaybı 42 bin 310'a yükselirken bölgede devam eden sarsıntılar nedeniyle kayıplar artıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise en az 1 milyon kişi ise evini kaybetmesi nedeniyle geçici çözümler ile barınma ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Gelen tepkilerin ve barınma sorununun krize dönmesinin ardından depremzedelerin, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanması için Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı.

Karara göre; Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislere geçici olarak yerleştirilen afetzedeler, buralardaki konaklama ve yemek ücretlerinden muaf tutulacak. Karar, geriye dönük olarak depremin meydana geldiği 6 Şubat’tan itibaren geçerli olacak.