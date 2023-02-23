Cüneyt Özdemir o reklamı görünce çılgına döndü: 'Neyin reklamını yapıyorsunuz'

Depremin ilk saatinden itibaren yaptığı canlı yayınlarla dikkat çeken Cüneyt Özdemir Hatay depremi sonrası çadır istenmesini gündeme taşıdı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özdemir Kızılay'a sitem etti.

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Cüneyt Özdemir o reklamı görünce çılgına döndü: 'Neyin reklamını yapıyorsunuz'

Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılmaya çalışılırken Hatay’da Defne merkezli 6,4 ve Samandağ merkezli 5,8 büyüklüğünde peş peşe iki deprem herkesi korkuttu. Depremin merkez üssü olan Samandağ'ın Belediye Başkanı Refik Eryılmaz herkesin dışarıda olduğunu ve acil çadır beklediklerini söylemişti.

Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen çadır tedarikinde sorunların olması sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Cüneyt Özdemir de bu konuda isyan etti.

KIZILAY'A TEPKİ GÖSTERDİ

Depremin ilk gününden beri canlı yayınlar yapan ve deprem bölgesine de giden Cüneyt Özdemir sosyal medyada “Televizyonlarda Kızılay reklamı görüyorum. Reklam değil çadır istiyor millet çadır! Neyin reklamını yapıyorsunuz...” diyerek isyan etti.

İşte o paylaşım…

Cüneyt Özdemir o reklamı görünce çılgına döndü: 'Neyin reklamını yapıyorsunuz' - Resim : 1

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