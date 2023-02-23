Hakan Çalhanoğlu, ödülünü depremzedelere adadı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında oynanan Inter-Porto karşılaşmasında, maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ödülünü depremzedelere adadı.

Hakan Çalhanoğlu, ödülünü depremzedelere adadı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda İtalyan takımı Inter’in Portekiz temsilcisi Porto’yu 1-0 yendiği karşılaşmada, sergilediği performansla maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, depremzedeleri unutmadı.

29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın ardından kazandığı ’maçın en değerli oyuncusu’ ödülünü depremden zarar gören vatandaşlara adadı.

Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından ödülle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Bu ödülü ülkemde depremden zarar gören bütün vatandaşlarımıza armağan ediyorum. Aklım ve kalbim sizlerle" notunu ekledi.

Kaynak: İHA

Asla ahını almamanız gereken 3 burç insanı! Ah ettiler mi ahları tutuyor Asla ahını almamanız gereken 3 burç insanı! Ah ettiler mi ahları tutuyor
Deprem travması: Yaşa göre değişen belirtiler Deprem travması: Yaşa göre değişen belirtiler
Nurgül Yeşilçay herkesi çok üzmüştü. İyi haber var Nurgül Yeşilçay herkesi çok üzmüştü. İyi haber var
Van’da, 486 kilogram toz esrar ele geçirildi Van’da, 486 kilogram toz esrar ele geçirildi
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Raporu, şubat ayı anketini tamamladı: 'AKP'de belirgin bir düşüş var' Türkiye Raporu, şubat ayı anketini tamamladı: 'AKP'de belirgin bir düşüş var'
İslam Memiş 'acele edin' diye uyardı: 'Bir koyan bin alacak' İslam Memiş 'acele edin' diye uyardı: 'Bir koyan bin alacak'
Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi: Fay hattına uzak iki ilçe radara girdi! Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi: Fay hattına uzak iki ilçe radara girdi!
Tapu sahipleri dikkat: Bunu yapmayan hakkını kaybedecek Tapu sahipleri dikkat: Bunu yapmayan hakkını kaybedecek
Geçmişteki 'çürük bina' itirafları yeniden gündeme gelen Ali Ağaoğlu'ndan açıklama Geçmişteki 'çürük bina' itirafları yeniden gündeme gelen Ağaoğlu'ndan açıklama