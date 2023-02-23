Van’da, 486 kilogram toz esrar ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 486 kilogram toz esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Van’da, 486 kilogram toz esrar ele geçirildi

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “22 Şubat 2023 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale ilçesi kırsalında yasadışı uyuşturucu geçişi olacağı bilgisinin alınması üzerine, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ile koordine kurularak arazide yapılan arama/tarama faaliyeti esnasında 486 kilogram toz esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan/kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Kaynak: İHA

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