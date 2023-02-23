Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri açıklandı: İşte Türkiye'nin en az insan yaşayan şehri

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2022 sonuçları açıklanırken Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi oldu. Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 704 bin 112 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 575 bin 441 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1’ini erkekler, %49,9’unu ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 31 bin 800 kişi artarak 1 milyon 823 bin 836 kişi oldu. Bu nüfusun %49,5’ini erkekler, %50,5’ini kadınlar oluşturdu.

Nüfus artış hızı binde 7,1 oldu. Yıllık nüfus artış hızı 2021 yılında binde 12,7 iken, 2022 yılında binde 7,1 oldu. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %93,4 oldu. Türkiye’de 2021 yılında %93,2 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2022 yılında %93,4 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,8’den %6,6’ya düştü.

TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK ŞEHRİ İSTANBUL

İstanbul’un nüfusu 15 milyon 907 bin 951 kişi oldu. İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 67 bin 51 kişi artarak 15 milyon 907 bin 951 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18,65’inin ikamet ettiği İstanbul’u, 5 milyon 782 bin 285 kişi ile Ankara, 4 milyon 462 bin 56 kişi ile İzmir, 3 milyon 194 bin 720 kişi ile Bursa ve 2 milyon 688 bin 4 kişi ile Antalya izledi.

NÜFUZU EN AZ OLAN İL BAYBURT

Nüfusu en az olan il 84 bin 241 kişi ile Bayburt oldu. Bayburt, 84 bin 241 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt’u, 84 bin 366 kişi ile Tunceli, 92 bin 481 kişi ile Ardahan, 144 bin 544 kişi ile Gümüşhane ve 147 bin 919 kişi ile Kilis takip etti.