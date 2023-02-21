Kalabalıklaşıyoruz, yaşlanıyoruz: İşte Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre Türkiye'nin oranları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını açıkladı. Açıklanan veriler yaşlı nüfusun arttığı, çocuk oranının düştüğü Türkiye'nin yaşlandığını gözler önüne serdi. İstanbul'un nüfusundaki artış hızı ise 2022 yılında devam etti.

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Kalabalıklaşıyoruz, yaşlanıyoruz: İşte Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre Türkiye'nin oranları - Resim: 1
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı, 2022 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'na göre Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye yükseldi.  
Nüfus artışı süren ülkemizdeki cinsiyetlere göre nüfus oranı şöyle oldu:
Erkek: 42 milyon 704 bin 112 kişi,
Kadın nüfus 42 milyon 575 bin 441 kişi
TÜİK verilerine göre toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturuyor.
 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus ise bir önceki yıla göre 31 bin 800 kişi artarak 1 milyon 823 bin 836 oldu. Bu nüfusun %49,5'ini erkekler, %50,5'ini ise kadınlar oluşturuyor.
TÜRKİYE'NİN YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI DÜŞÜYOR
Türkiye'de ikamet eden kişi sayısı artarken yıllık nüfus artış hızındaki düşüş yine verilere yansıdı. Yıllık nüfus artış hızı 2021 yılında binde 12,7 iken, 2022 yılında binde 7,1 oldu. 
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Kalabalıklaşıyoruz, yaşlanıyoruz: İşte Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre Türkiye'nin oranları - Resim: 2

KENTLERDE YAŞAYANLARIN ORANI YÜZDE 93,4'E YÜKSELDİ  

Türkiye'de 2021 yılında %93,2 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2022 yılında %93,4'e yükseldi. İkamet üzerinden şehirleşme oranını gösteren rakamlara göre belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,8'den %6,6'ya düştü. 

İSTANBUL'UN NÜFUSU 2O22'DE DE ARTTI 

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 67 bin 51 kişi artarak 15 milyon 907 bin 951'e yükseldi.
Türkiye nüfusunun %18,65'inin ikamet ettiği İstanbul'un ardından en kalabalık şehirlerin nüfusu şöyle oldu:
Ankara: 5 milyon 782 bin 285 kişi
İzmir: 4 milyon 462 bin 56 kişi
Bursa: 3 milyon 194 bin 720 kişi
Antalya: 2 milyon 688 bin 4 kişi
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Kalabalıklaşıyoruz, yaşlanıyoruz: İşte Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre Türkiye'nin oranları - Resim: 3

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU EN AZ OLAN İLİ BAYBURT

 Bayburt, 84 bin 241 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

Bayburt'un ardından gelen şehirler ise şöyle:

Tunceli: 84 bin 366 kişi

Ardahan: 92 bin 481 kişi

Gümüşhane: 144 bin 544 kişi

Kilis: 147 bin 919 kişi 

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Kalabalıklaşıyoruz, yaşlanıyoruz: İşte Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre Türkiye'nin oranları - Resim: 4

TÜRKİYE'DE NÜFUS PRAMİDİNDE DOĞURGANLILIK VE ÖLÜMLÜLÜK HIZLARI AZALDI

Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanan nüfus piramidindeki değişim Türkiye'de devam etti. Türkiye'nin 2007 ve 2022 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarının azaldığı görüldü. Bu durum toplumda yaşlı nüfusun artmasına ve ortanca yaşın yükselmesine neden oldu.

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