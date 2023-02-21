Kalabalıklaşıyoruz, yaşlanıyoruz: İşte Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre Türkiye'nin oranları

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı, 2022 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'na göre Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye yükseldi.

Nüfus artışı süren ülkemizdeki cinsiyetlere göre nüfus oranı şöyle oldu:

Erkek: 42 milyon 704 bin 112 kişi,

Kadın nüfus 42 milyon 575 bin 441 kişi

TÜİK verilerine göre toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturuyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus ise bir önceki yıla göre 31 bin 800 kişi artarak 1 milyon 823 bin 836 oldu. Bu nüfusun %49,5'ini erkekler, %50,5'ini ise kadınlar oluşturuyor.

TÜRKİYE'NİN YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI DÜŞÜYOR