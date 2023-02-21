Kalabalıklaşıyoruz, yaşlanıyoruz: İşte Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre Türkiye'nin oranları
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını açıkladı. Açıklanan veriler yaşlı nüfusun arttığı, çocuk oranının düştüğü Türkiye'nin yaşlandığını gözler önüne serdi. İstanbul'un nüfusundaki artış hızı ise 2022 yılında devam etti.
KENTLERDE YAŞAYANLARIN ORANI YÜZDE 93,4'E YÜKSELDİ
Türkiye'de 2021 yılında %93,2 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2022 yılında %93,4'e yükseldi. İkamet üzerinden şehirleşme oranını gösteren rakamlara göre belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,8'den %6,6'ya düştü.
İSTANBUL'UN NÜFUSU 2O22'DE DE ARTTI
TÜRKİYE'NİN NÜFUSU EN AZ OLAN İLİ BAYBURT
Bayburt, 84 bin 241 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.
Bayburt'un ardından gelen şehirler ise şöyle:
Tunceli: 84 bin 366 kişi
Ardahan: 92 bin 481 kişi
Gümüşhane: 144 bin 544 kişi
Kilis: 147 bin 919 kişi
TÜRKİYE'DE NÜFUS PRAMİDİNDE DOĞURGANLILIK VE ÖLÜMLÜLÜK HIZLARI AZALDI
Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanan nüfus piramidindeki değişim Türkiye'de devam etti. Türkiye'nin 2007 ve 2022 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarının azaldığı görüldü. Bu durum toplumda yaşlı nüfusun artmasına ve ortanca yaşın yükselmesine neden oldu.