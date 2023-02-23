5 kat izni olan mahalleye 24 katlık rezidans: 'Hiç ders çıkarmıyorlar'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 binden fazla insan hayatını kaybetmesinin ardından birçok ilde imar izinleri ve inşaatlarla ilgili kamu görevlilerinin sorumlulukları tartışılmaya başlandı. Birçok ilçedeki yapılarda belediye yönetimleri ranta göz yummakla suçlanırken Esenler’de yükselen 24 katlı bina tartışma yarattı.

Esenler’in Nene Hatun Mahallesi’nde bulunan Azizistan adlı rezidans, Büyükler Belediyesi’nin imar planında mahalledeki kat sınırı beş olarak görünmesine rağmen 24 katlı olarak inşa edildi. Esenler Belediyesi’nin sitesinde paylaşılan imar yapı durumunda da, 24 katlı rezidansın resmî kat sayısı beş olarak görünüyor.

T24’ten Hazar Dost’un aldığı bilgilere göre, imar planlarına göre 5 katlı olması gereken yapının 24 katlı olarak inşa edilmesi için ya ilçe belediyesinden özel bir imar planı kararı alındı ya da kaçak olarak inşa edilip imar affından yararlanıldı.

REZİDANSIN ORTAKLARINDAN BİRİ İBB ŞUBE BAŞKANI DİĞERİ BELEDİYE BAŞKANI

Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki bilgilere göre inşaatı yapan Demirler İnşaat şirketinin ortakları arasında İBB Kentsel Yenileme Komisyonu Başkanı Osman Demir ve Güngören Belediyesi Başkanı Bünyamin Demir de bulunuyor. Demir, Güngören Belediye Başkanlığı’na seçilmesinin ardından 4 Nisan 2019’da şirket ortaklığından ayrıldı.

Osman Demir, Bünyamin Demir ile ortak olmalarının nedeninin ‘2013’te projenin mimarının Demir olmasından kaynaklandığını’ belirtti. Ancak Google Earth görüntüleri üzerinden bakıldığında 2014’de inşasına başlanan Azizistan projesinin, 2016’nın Aralık ayında fiziksel olarak tamamlandığı anlaşılıyor.

Bünyamin Demir’in ortaklıktan ayrıldığı tarih ise 4 Nisan 2019. Bu ayrılık, Bünyamin Demir’in belediye başkanı olmasından kaynaklanıyor. Resmi kayıtlarda Osman Demir ve Bünyamin Demir’in, Demirler İnşaat’ı 2004 yılında eşit pay sahibi olarak kurdukları görünüyor.

Projenin yapımının sürdüğü yıllarda (2013-2016) Bünyamin Demir, AKP’de İstanbul Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) yedek üyesi olarak görev yapıyordu.

RESMİ SİTEDE KAT SINIRI BEŞ

Esenler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait haritada 24 katlı rezidansın bulunduğu parselin kat sınırı beş olarak görünüyor. T24’e konuşan Esenler Belediyesi kaynakları, parsellerin birleşmesiyle birlikte kat sınırının artabildiğini belirtirken, yapının mahallenin silüetini bozmadığı için kat yüksekliğinin fazla olduğunu söylediler.

DEMİR: İMARA UYGUN

120 daire ve beş dükkânın bulunduğu rezidansı yapan Demirler İnşaat’ın ortaklarından olan İBB Kentsel Yenileme Komisyonu Başkanı Osman Demir, rezidansın yapımına ilişkin olarak T24’ün sorularını yanıtlarken, “Azizistan projesi yapıldığı tarihteki imar mevzuatına göre yapılmış yasal bir yapıdır” dedi.

Demir, 2013’de parsellerin tevhitiyle oluşacak parsel büyüklüğünün maksimum yüzde 30 imar artışı verdiğini belirtirken bu geçerliliğin dört yıl olduğunu ve şu an bu artış oranının yüzde 25 olduğunu söyledi.

Rezidansın 24 katlı olmasına dair de konuşan Demir, “Esenler bölge plan notlarında toplulaşmayı içeren yapılanma şartları yapı yüksekliğini silüeti belirleyen tablodaki deniz seviyesinden itibaren aşılmaması gereken değerin altındadır” ifadelerini kullandı.

Demir ayrıca haberin hazırlanma sürecine dair “Bilginiz yok. Bilgisizliğinize bir örnekte bu ama size bu görevi veren kimse arkada durmasın mert olsun çıksın ne karın ağrısı varsa söylesin” ifadelerini kullandı.

"DEPREMLERDEN HİÇ DERS ÇIKARMADIKLARINI GÖRÜYORUZ"

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen, yapı hakkında yaptığı açıklamada, “Esenler belediye başkanlığının sayfasında imar durumu B-5 ( bitişik nizam 5 kat) olarak görünmektedir. Çevre teşekkülüne ve imar koşullarına bakıldığında da bu parsel dışındaki parsellerde 5 kat sınırlaması olduğu görünmektedir. Tüm bu süreçlerin sorumlularının; yaşanan depremlerden hiç ders çıkarmadığını, ayrıcalıklı yapılaşma izinleriyle doğa olaylarını afete dönüştürecek kent dokuları oluşturma konusunda ne yazık ki ısrarcı davrandıklarını görüyoruz” derken Esenler Belediyesi’nin yanıtlaması için şu soruları sordu:

“Mevcut imar planında 5 kat sınırlaması olan bu parsele böyle bir yapılaşma izni nasıl verilmiştir?

Bir plan değişikliği yapılmışsa ki 5 kat sınırlaması olan bir bölgeye 24 katlı yapı yapılmasına yol açan plan değişikliğinin hukuksuzluğu da açıktır, bu plan değişikliğini hangi kurumlar onaylamıştır?

Böylesi tartışmalı bir parselde tapu müdürlükleri 125 bağımsız bölüm üzerinden kat mülkiyeti nasıl kurmuştur?

Yoksa bu yapı yapı kaçak olarak mı yapılmıştır ve imar affından faydalanarak kat mülkiyeti mi kurulmuştur?

Esenler ilçesinde bunun gibi başka örnekler de var mıdır?”