İmamoğlu'ndan AKP'li başkana tebrik ziyareti: Her zaman devam etmesini dilediğimiz bir diyalog

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden başarıyla çıkan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nu makamında tebrik etti.

“Mustafa Başkanımıza, Arnavutköy'deki bu yeni görevinde ve hizmet döneminde başarılar dilerim” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“HER ZAMAN DEVAM ETMESİNİ DİLEDİĞİMİZ BİR DİYALOG”

“Seçimden yaklaşık 4 hafta sonra başladığımız, 39 ilçeyle öncü çalışma ziyaretlerimizin sonuncusunu yapıyoruz. 39 ilçemizi, bugün itibariyle Arnavutköy'de bitirmiş olacağız. Yaptığımız bu bütüncül çalışma, aslında hem İstanbul sürecinde ilk kez hem de belki yerel yönetim döneminde ilk defa ilçeleri tek tek yerinde gezerek, onların gözünden ihtiyaçlarını dinleyerek, 5 yıllık stratejik planımızı oluşturma çabası, böylelikle ilk aşamasını geçmiş oldu. Bu tabii bizim her zaman devam etmesini dilediğimiz bir diyalog. Bunu hem dönem dönem topluca yapmayı düşünüyoruz hem de kimi zamanlarda ilçe ilçe, karşılıklı diyalog halinde devam ettirme arzusundayız.”

“HER BELEDİYE BAŞKANINA ÜSTÜN BAŞARI DİLEĞİMİZ İÇTENDİR, SAMİMİDİR”

“Seçim bittikten sonra hizmetin yolu tek aslında, birbirinden farklı değil. Kamusal anlamda görevlerimiz var. Bu bir kamu görevi. Seçilen her arkadaşımızın elbette bağlı bulunduğu bir siyasi partisi var, siyasi görüşü var. Siyasi partisine de mahcup olmamak, aslında vatandaşa mahcup olmamak demek. Vatandaşın içinde de herkese oy veren, herkese oy vermeyen insanların karma hali var. Dolayısıyla mesele çok da karmaşık değil, mesele çok basit. Her insan diyalog kurdukça, müzakere ettikçe, daha mantıklı, daha doğru kararlar alabiliyor. O bakımdan ben, bu 5 yılın İstanbul’da müzakeresi bol, diyaloğu bol, ortak akıl sürecinin arandığı bir dönem olmasını arzu ediyorum. Bu dileğimi hemen hemen her ilçede dile getirdim. Her ilçenin çok başarılı olması, aslında İstanbul'un iyi bir dönem yaşaması anlamına geliyor. O bakımdan siyasi partisi ne olursa olsun, her belediye başkanına üstün başarı dileğimiz içtendir, samimidir.”

“SİYASET BAŞARIYI DAHA YUKARIYA TAŞIMA YARIŞI OLDUKÇA…”

“Siyaset, başarılar üzerinden daha başarılı elde etmek, başarıyı daha yukarıya taşıma yarışı oldukça, daha kaliteli bir ortamı ülkemize sağlar. Bu anlamda ben, Arnavutköy'ü çok önemsiyorum. Elbette hem yeni havalimanı ve yakın çevresindeki bir kısım tartışmalı konular, kendi içindeki gelişmeler, şehrin bütünlüğü açısından mevcut konumdaki önemi, bizim çok yönlü olarak Arnavutköy’ü ele almamızı gerektiren aşamaları diyebilirim. Bu bağlamda, bu 5 yılın çok başarılı, çok çok daha başarılı geçmesini, hep birlikte iyi işler üretmemizi diliyorum. Yolunuz açık olsun.”

CANDAROĞLU: “İSTANBUL'U İDARE ETMEK ÇOK KUTSAL BİR GÖREV”

Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu da İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Arnavutköy’ümüze. Öncelikle yeni dönem İstanbul'umuza Arnavutköy’ümüze, velhasıl hepimize hayırlı olsun. Arnavutköy'de, İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte ortaklaşa, senkronize, güzel işler yapacağımızı, buradaki heyecanımızı sizlerle paylaşacağız inşallah. Tabii Mevla'm süreci bizlere kolay eylesin, zor eylemesin. Belediyecilikte, yerel yönetimlerde vatandaşlarımızın istekleri belli. İstanbul'umuz, gerçekten çok önemli, kadim bir şehir. Bu anlamda İstanbul'un bir ilçesinde, Arnavutköy'de olmak, burada yerel yönetimleri idare etmek ve İstanbul'u idare etmek, çok kutsal bir görev. Bu süreçte Allah, sizlerin de bizlerin de yolunu açık etsin.”

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Candaroğlu, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Arnavutköy’ün sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem