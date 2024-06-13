Kulis I Erdoğan'dan Özel’in ekonomik iyileştirme taleplerine yanıt: Olsa da versek!

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen Erdoğan-Özel görüşmesinin önemli gündem maddelerinden birini ekonomik krizin halka yansımaları oluşturdu. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, asgari ücretlilere Temmuz ayında ara zam yapılması ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlatıldı. Hububat fiyatlarının üreticilerin taleplerinin çok altında belirlendiği ve çiftçinin topraktan kopma tehlikesi ile karşı karşıya bırakıldığı da Özel’in, Erdoğan’a anlattığı konular arasında yer aldı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Özgür Özel öte yandan, çay ve hububat üreticileri başta olmak üzere beklentilerin altında kalan alım fiyatlarını, ataması yapılmayan öğretmenler ile özel okul öğretmenlerinin sorunlarını, staj ve çıraklık mağdurlarını ve kira yardımı sona erecek olan depremzedelerin sorunlarını gündeme getirdi.

"OLSA DA VERSEK"

Görüşmenin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in, “Ekonomi konusunun popülist vaatlerin kıskacından çıkarılması ve realist bir zeminde sürdürülmesi için de Sayın Cumhurbaşkanımız diğer partilerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri gerektiğini ifade etmiştir” sözlerine neden olan diyaloğun ayrıntıları da belli oldu.

Özel’in, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik ekonomik iyileştirme taleplerinin Erdoğan cephesinde, “Olsa da versek” şeklinde karşılandığı, buna karşın CHP Lideri Özel’in, “Arkadaşlarınızı çağırın, size nereden kaynak bulacağımızı anlatayım” dediği öğrenildi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Zirvede ayrıca Erdoğan’ın, Anayasa değişikliği konusunu da gündeme getirdiği belirtildi. Buna karşın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “Halkın gündemiyle örtüşen konuların konuşulmasını istiyoruz. Bize oy veren insanların gündemi bu olsa konuşalım. Onlar ikna olmadan Anayasa konuşmayız” dediği bildirildi.

"SORUNUN NEDENİ BELLİ"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’nin ekonomisindeki tahribatı daha da derinleştiğini ifade eden CHP yetkilileri, “Müzakere süreci, tahribatın nasıl ve kim tarafından yaratıldığını unutmamıza engel olmuyor” değerlendirmesini yapıyor. AYM’nin bozma kararlarının da Türkiye’deki yönetememe krizini gözler önüne serdiğini kaydeden CHP’liler, “Müzakere ile sınırlı da olsa sağlanabilecek çözümler bir kazanç olacaktır” görüşünü savunuyor.

CHP SOMUT ADIM BEKLİYOR

CHP Genel Merkezi’nde, Erdoğan’ın, “31 Mart 2024’te sandıktan Türkiye’nin birinci partisi olarak çıkan” CHP’yi muhatap almak zorunda kaldığı görüşü de dilendiriliyor. İktidar eliyle yaratılan ekonomik krizin toplumun tüm kesimlerini etkilediğini vurgulayan parti yetkilileri, “Sorunu yaratandan çözüm beklenmez” eleştirilerine yönelik ise şunları söyledi:

“Seçmenin bize verdiği sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. AKP cenahının, ‘Popülist söylemler’ olarak değerlendiği söylemler bu ülkenin yakıcı ve gerçek sorunlarıdır. Sokağın sesine kulak tıkayanlara, halkın gerçek taleplerini hatırlatıyoruz. Somut adım talebimiz var. İyi niyetli ve somut adım atılmadığı takdirde müzakere sürecini devam ettiremeyiz. Somut adım bekleyeceğiz. Siyaseti masada değil, sokakta yapacağız.”

ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME TAKVİMDE YOK

Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye yönelik eleştiriler karşısında ise CHP kurmayları, “Diyalogda yarar olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar, Türkiye’nin normalleşmesini istiyor” diyor. Tarafların üçüncü bir görüşme için sözleşmediği ancak, “ihtiyaç oldukça” görüşmelerin devam edebileceği belirtiliyor.

CHP’liler, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle KKTC’ye yapılacak seyahatin, “Üçüncü görüşme” olarak yorumlanmasını da kesin bir dille reddediyor. CHP kurmayları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in KKTC ziyaretinin çok önceden planlandığını belirtirken Parti Sözcüsü Deniz Yücel ise ziyarete yönelik şunları kaydediyor:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ilk yurt dışı gezisini KKTC'ye kasım ayında gerçekleştirdi. KKTC'nin kurtuluş gününde gerçekleşen bu ziyarette, Cumhurbaşkanıyla, Başbakanla ve Meclis Başkanıyla bir araya geldi ve Bülent Ecevit'in partisi, CHP olarak KKTC'nin kurtuluşunun 50. yıl dönümünde, Kıbrıs'ta olma konusunda bir iradelerinin olduğu kendileriyle paylaşıldı. Bu programla ilgili yaklaşık üç aydır Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yankı Bağcıoğlu'nun yürüttüğü bir hazırlık var. Orada sadece Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve beraberindeki heyet değil, temsili olarak 174 Kıbrıs gazisi de Genel Başkanımıza ve heyete eşlik edecek. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu ziyarette bulunması, bu ziyaretin birlikte gerçekleşiyor olması, ziyarete ayrı bir değer, ayrı bir önem, ayrı bir anlam katmaktadır.”