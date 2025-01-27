İmamoğlu'na Kapanan Kapı AKP'li Başkana Açıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanı olduğu Türkiye Belediyeler Birliği'nin Şam ziyareti engellenirken, AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a onay geldi. Alemdar, Şam'daki yerel yöneticilerle bir araya gelerek görüşmenin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

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İmamoğlu'na Kapanan Kapı AKP'li Başkana Açıldı

Son dönemde siyasette Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı yürütülen soruşturma ve operasyonlar gündemden düşmezken, bu kez de bir Şam ziyareti dikkat çekti.

İmamoğlu'nun başkanı olduğu TBB'nin, Suriye'nin başkenti Şam'a ziyareti onaylandıktan saatler sonra sonra iptal edilmesi çok konuşulurken, Şam Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden sonra görüşmenin gerçekleşebileceğini açıkladı.

İmamoğlu'na Kapanan Kapı AKP'li Başkana Açıldı - Resim : 1

SAKARYA BAŞKANINA ONAY

İmamoğlu'nun TBB heyetine engel olunurken, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a ise ziyaret konusunda onay verildiği ortaya çıktı. Alemdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Şam yönetimini ziyarette bulunduğunu duyurdu.

İmamoğlu'na Kapanan Kapı AKP'li Başkana Açıldı - Resim : 2

Şam Başkanı Mahir Marwan ve Şam Kırsalı Başkanı Amer Al-Shaikh ile görüştüğünü açıklayan başkan Alemdar, Suriye'nin geleceği ve ikili ilişkiler hakkında konuştuklarını belirterek dostluk mesajı verdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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