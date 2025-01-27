Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Gençlik Kolları Kongresinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Gençlik Kolları 7'nci Olağan Kongresi'nde açıklama yapıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Gençlik Kolları Kongresinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Gençlik Kolları 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Sevgili gençler, kıymetli dava ve yol arkadaşlarım her birinizi muhabbetle selamlıyorum. AK Parti gençlik kollarında yer alan tüm gençlerimizi hürmetle selamlıyorum. Sıla hasreti çeken yurt dışındaki tüm gençlerimize sevgilerimi iletiyorum. Genç Mehmetçiklerimizi, polislerimizi, güvenlik korucularımızı muhabbetle selamlıyorum.İsrail'in devlet terörüne 15 aydır teslim olmanın Gazze'nin yiğit gençliğini, Baas zulmüne son veren Suriye'nin devrimci gençlerini AK gençlik adına sevgiyle selamlıyorum."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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