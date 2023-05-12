İmamoğlu kürsüye 'çelik yelekle' çıktı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'daki mitinge 'çelik yelekle' çıktı.

İmamoğlu kürsüye 'çelik yelekle' çıktı

14 Mayıs seçimlerine günler kala dün gazeteci Merdan Yanardağ'ın Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast düzenleneceği iddiası gündemi sarsmıştı. 

KILIÇDAROĞLU KÜRSÜYE ÇELİK YELEKLE ÇIKTI

Kılıçdaroğlu, bugün düzenlenen Samsun mitinginde çelik yelek giydi.

Kılıçdaroğlu ayrıca sahnede uzun namlulu otomatik silah taşıyan polisler tarafından korunurken; koruma ekibi, istihbarat nedeniyle bu uygulamaya gidildiğini söyledi. 

Suikast iddiaları sonrası Kılıçdaroğlu mitinge çelik yelekle çıktıSuikast iddiaları sonrası Kılıçdaroğlu mitinge çelik yelekle çıktıSiyaset

İMAMOĞLU'DA YELEKLE ÇIKTIK 

Kılıçdaroğlu'nun ardından Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı'nın Ankara mitingine çelik yelekle çıktı. 

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Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu seçim 2023
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