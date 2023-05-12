İmamoğlu kürsüye 'çelik yelekle' çıktı
Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'daki mitinge 'çelik yelekle' çıktı.
14 Mayıs seçimlerine günler kala dün gazeteci Merdan Yanardağ'ın Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast düzenleneceği iddiası gündemi sarsmıştı.
KILIÇDAROĞLU KÜRSÜYE ÇELİK YELEKLE ÇIKTI
Kılıçdaroğlu, bugün düzenlenen Samsun mitinginde çelik yelek giydi.
Kılıçdaroğlu ayrıca sahnede uzun namlulu otomatik silah taşıyan polisler tarafından korunurken; koruma ekibi, istihbarat nedeniyle bu uygulamaya gidildiğini söyledi.
İMAMOĞLU'DA YELEKLE ÇIKTIK
Kılıçdaroğlu'nun ardından Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı'nın Ankara mitingine çelik yelekle çıktı.