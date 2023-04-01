İmamoğlu: Herhangi bir vatandaştan farksız olduklarını unutmuşlardı, bu millet onlara hatırlatacak

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Yenikapı’da düzenlenen iftara, Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı bileşeni partilerin İstanbul İl Başkanları katıldı.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Allah hepimize mevki ve makamları yükseldikçe, tevazusu artan insanlarla birlikte yol yürümeyi nasip etsin. Ben bu bakımdan kendimi çok şanslı hissediyorum. Millet İttifakı’nın değerli liderleri ile birlikte iyilik ve erdem dolu bir yolculuğa çıkmanın yoğun huzurunu yaşıyorum. Bu yolun sonunda milletin hakkını, millete teslim etmekten öte başka bir hedef yoktur. Bu yolun sonunda bütün farklılıklarımız ile birlikte, hep beraber kardeşçe yaşamaktan başka bir gaye yoktur.

"KİMSE SEÇİM KAZANDIĞI İÇİN ZAFER KAZANDIĞI HİSSİNE KAPILMAYACAK"

Millet İttifakı bu ülkede yeni bir siyaset anlayışını hakim kılmak için yoğun bir uğraş veriyor. Bizler milletin sandıktan çıkan iradesini, bir zafer ya da yenilgi gibi görmeyen, böyle görülmesine izin vermeyen bir siyasi anlayışa sahibiz. Bu sebeple 15 Mayıs sabahına bu ülkede kimse kaybetmek duygusu ile uyanmayacak. Kimse seçim kazandığı için zafer yaşadığı hissine kapılmayacak. Hepimiz, milletin iradesinin tertemiz tecelli etmesinin huzuru ile yeni hayatlarımıza adım atacağız.

"BU MİLLET ONLARA HATIRLATACAK"

Milletin iradesinin kendilerine ipotekli olduğu zehabına kapılmış, devleti kendilerininmiş zanneden bir avuç insan da yeni hayatlarına adım atacak. Onlar da bu ülkedeki herkes gibi eşit ve imtiyazsız yaşamayı öğrenecekler. Herhangi bir vatandaştan farksız olduklarını ne yazık ki unutmuşlardı. Bu millet onlara hatırlatacak. Bu ülke artık 86 milyon vatandaşın aklı ile yüreği ile vicdanı ile yönetilecek. Bu ülkede insan olmaktan daha büyük bir mevki, özgür ve onurlu bir vatandaş olmaktan daha güçlü bir makam olmayacak.”