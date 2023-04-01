O sözleri yeniden gündemde; Erbakan, "Erdoğan üçüncü kez aday olamaz" demiş!

Adaylığını açıkladıktan sonra Cumhur İttifakı'na katılacaklarını açıklayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağını söylediği ortaya çıktı.

Son Güncelleme:

Cumhur İttifakı'na destek olmayacağını açıklayıp, 'müstakil' şekilde adaylığını koymasının ardından, Erdoğan'la görüşmesi sonrası U dönüşü yaparak Cumhur İttifakı'na desteğini duyuran Fatih Erbakan'ın, geçmişte Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasıyla ilgili kullandığı ifadeler tekrar gündem oldu.

2023 seçimlerine günler kala Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılmayacağını açıkladıktan 4 gün sonra Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi üzerine ittifaka dahil olmuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde aday olabilmesiyle ilgili yaptığı açıklamalar tekrar gündem oldu.

Erbakan'ın söz konusu görüntülerde "Buna baktığınız zaman 2014 ve 2018 dolayısıyla 2 kere seçilmiş artık 3. kez seçime girmesi hukuken mümkün görünmüyor" dediği görüldü.

Tekrar gündem olan o anlar sosyal medyada viral oldu.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu’nun seccadeye basmasını Diyanet’e sorduk: ‘Günah değildir, yanlışlık olmuştur, kabalıkta, biz de yanlışlıkla seccadeye basabilirdik’ ‘Günah değildir, yanlışlık olmuştur. Kabalıkta, biz de yanlışlıkla seccadeye basabilirdik’
Kabızlıktan eser bırakmıyor! 1 kaşık bile anında etkisini gösteriyor Kabızlıktan eser bırakmıyor! 1 kaşık bile anında etkisini gösteriyor
Erdoğan'dan Akşener'e: Hanımefendi bu işlere senin aklın ermez; kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım Erdoğan'dan Akşener'e: Kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım
Emekliye 10 bin TL ödeme. Başvuranlar ödemeyi alabiliyor Emekliye 10 bin TL ödeme. Başvuranlar ödemeyi alabiliyor
ÇOK OKUNANLAR
Nisan ayını bolluk ve bereketle geçirecek üç burç belli oldu Nisan ayını bolluk ve bereketle geçirecek üç burç belli oldu
Fitch'ten dikkat çeken değerlendirme: 'Seçimden sonra dolar böyle olacak' Fitch'ten dikkat çeken değerlendirme: 'Seçimden sonra dolar böyle olacak'
Konsensus Araştırma'dan Muharrem İnce'ye kötü haber: 'Seçim sonucunu etkilemeyecek' Konsensus Araştırma'dan Muharrem İnce'ye kötü haber: 'Seçim sonucunu etkilemeyecek'
Murat Gezici: Üniversitelerin neden kapalı tutulduğunu anlıyor musunuz şimdi, gençler bu oyunu bozacak Gezici: Üniversitelerin neden kapalı tutulduğunu anlıyor musunuz şimdi, gençler bu oyunu bozacak
Son anketlerden AKP'ye kötü haber: Z Kuşağı Erdoğan'a karşı! Son anketlerden AKP'ye soğuk duş: Z Kuşağı Erdoğan'a karşı!