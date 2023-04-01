O sözleri yeniden gündemde; Erbakan, "Erdoğan üçüncü kez aday olamaz" demiş!

Cumhur İttifakı'na destek olmayacağını açıklayıp, 'müstakil' şekilde adaylığını koymasının ardından, Erdoğan'la görüşmesi sonrası U dönüşü yaparak Cumhur İttifakı'na desteğini duyuran Fatih Erbakan'ın, geçmişte Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasıyla ilgili kullandığı ifadeler tekrar gündem oldu.

2023 seçimlerine günler kala Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılmayacağını açıkladıktan 4 gün sonra Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi üzerine ittifaka dahil olmuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde aday olabilmesiyle ilgili yaptığı açıklamalar tekrar gündem oldu.

Erbakan'ın söz konusu görüntülerde "Buna baktığınız zaman 2014 ve 2018 dolayısıyla 2 kere seçilmiş artık 3. kez seçime girmesi hukuken mümkün görünmüyor" dediği görüldü.

Tekrar gündem olan o anlar sosyal medyada viral oldu.