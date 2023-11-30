İmamoğlu: Akşener ile işbirliğinin olabileceğini düşünüyorum

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki değişimin ardından ilk kez canlı yayın konuğu oldu.

Halk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimin kaybedilmesine ilişkin olarak "Umutların tavan yaptığı noktada seçimi kaybettik. Seçimi kaybettikten hemen sonra derlenip toparlanmanın ve kendine gelişin şart olduğunu ortaya koyacak duyguları veremedik. Biz herhangi bir seçim gibi davranarak o geceyi sıradanlaştırdık. Ben ertesi sabah insanlara seslenmek zorunda hissettim kendimi ve yaptım. Milyonlarca insanın kalbi kırılmıştı" dedi.

İmamoğlu, adaylıkla ilgili olarak ise, "Biz niyet beyanımızı ortaya koyduk. Tabii Parti Meclisi'mizi kararından sonra ancak hayırlı olsun diyebiliriz" diye konuştu.

İmamoğlu'nun yanıtları şöyle:

GÖLGE BAŞKAN ELEŞTİRİLERİNE NE DERSİNİZ?

-Ben ortada bir sıkıntı varsa ortak akıl çalışmaları yapmak isteyen ve genel başkanımızla bu yolda yürüyen biriyim. Bizden gürültü ayrışma vs. bekleyenler boşuna bekler.

ÖZGÜR BEY'İN SOLA KAYMA YÖNELİMİNİ DOĞRU BULUYOR MUSUNUZ?

-Ben genel başkanımızın CHP'nin özünü kaybetmeden siyaset yapma amacını son derece doğru buluyorum. CHP'nin 6 ilkesi var. O zaman bundan da uzaklaşmayacaksınız. Genel başkanımız sokağa halka inmekten bahsediyor ben de zaten halkın içindenim.

YENİDEN İSTANBUL İTTİFAKI OLUR MU?

Son söz söylenmeden İstanbul ve Türkiye'nin lehine olacak her şeye açığım. Akşener'le konuşmamızda da verimli ve pozitif bir sohbet yaptık. Son söz söylenene kadar her şey konuşulmalıdır. Ben bu noktada gelin İstanbul'da konuşalım deme hakkına sahip değilim. Ben sadece Sayın Akşener'le iyi niyet dili ile bir konuşma gerçekleştirdim. Bu konuşmayı da önemsiyorum ve bir iş birliğinin de olabileceğini düşünüyorum.

BU TABLODA YA İŞ BİRLİĞİ OLMAZSA?

Ben hayatımda olumsuzluğa yer vermem. Ben hala olumlu düşünüyorum. Toplumsal ittifak zemini zaten oluştu. Biz İstanbul'la ve her yaştan vatandaşımızla muazzam bir iş birliği kurduk.

CHP ÖNCEKİ SEÇİMLERDE İKTİDARIN 'TERÖR MONTAJLI' KAMPANYALARINA UĞRAMIŞTI, YEREL SEÇİME GİDERKEN NASIL İLERLEYECEKSİNİZ?

Ekonomiden ve gerçeklerden toplumu uzak tutmaya çalışan İktidar aklı kral çıplak misali hareket etme tarzıyla halkı bunlarla meşgul ediyor. Bunlara agresif cevap da vereceğiz. Göreceksiniz milletimiz bize oy da verecek. Bizimle baş edemeyecekler.

İMAMOĞLU'NUN RAKİBİ KİM OLUR?

-Benim temel milletimize dönük düşünmeyi tercih eden bir siyasetçiyim. Hiçbir zaman gözümü onlardan ayırmadım. Rakibim kim, ne diyecek değil temek kurgum bu şehrin insanları. Bu şehri yarını planlayamayacak insanlarsan aldık. Biz bir seçimi nasıl kazanır diye değil İstanbul'u 2050'ye nasıl hazırlarız diye konuşuyoruz?

SİZİN ANKETLERİNİZDE SONUÇLAR NASIL?

Elbette oran vermek yakışmaz ama bize kendimi önde görüyoruz. Yüksek oranda bir memnuniyeti topluma verdiğimizi görüyoruz. Bunu daha da arttırmak için bu konuyu çok ciddiye alıyoruz.

Bu ülkenin cumhurbaşkanıdır kendisi. Umut ederim düşüremediği enflasyonu düşürür. Umut ederim şehirlerin talan edilmesine son verir. Umut ederim dış politikayı daha itibarlı hale getirir.