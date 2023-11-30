CHP'li Günaydın'dan Tayfun Kahraman için 9 soru: Bu hukuksuzluğu kim, ne için yapıyor?

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Gezi davası tutuklularından Tayfun Kahraman’ı meclis gündemine taşıdı. Günaydın, 2019-2022 yılları arasında İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevinde bulunan Tayfun Kahraman hakkında, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi. Günaydın, 2009 - 2023 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘devlet memuru' olarak görev yapan Kahraman’ın defalarca güvenlik soruşturmasından geçtiğini hatırlatarak, hiçbir yeni unsur eklenmemiş olmasına karşın aynı dosyaya bakan 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 18 Şubat 2020’de “Oy Birliğiyle” verdiği “Beraat” ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “Oy Çokluğuyla” verdiği “18 yıl mahkumiyet” kararları arasındaki uçuruma dikkat çekti.

BERAAT KARARLARINI HATIRLATTI

Tayfun Kahraman’a isnat edilen suça ilişkin daha önce iki kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen “Soruşturmaya yer yoktur” ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin “Beraat” kararlarını hatırlatan Günaydın, yazılı soru önergesinde özetle şu ifadeleri kullandı:

KAHRAMAN GÖREVİNİ YAPTI

Tayfun Kahraman 2013 Gezi protestoları sırasında TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanlığı görevini yapmaktadır. Her ölçekteki imar planlarını ve şehirle ilgili alınan kararları takip etmek, incelemek ve gerektiğinde hukuk yoluyla itiraz etmek Anayasa’nın 135. Madde gereği Şehir Plancıları Odası’nın tüzel kişiliğinin görevidir.

TEK DELİL YOK

Dava dosyasında suç olarak belirtilen faaliyetlerinin tamamı Tayfun Kahraman’ın anayasal kamu görevi kapsamındaki çalışmalarından ibarettir, aleyhinde cebir ve şiddet ile bağlantı kuran tek bir delil olmadığı gibi, aksine diyalog ve sükunete çağıran konuşmaları vardır.

BAŞBAKANLA GÖRÜŞEN HEYETİN İÇİNDEYDİ

Tayfun Kahraman Gezi Olayları yaşandığında hükümet ile görüşen, bizzat dönemin Başbakanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen heyetin içinde Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı olarak bulunmuş, ancak olayların yatışması ve protestoların barışçıl kalması için çaba harcadığı mahkeme kararlarına dahi girmemiştir.

DEVLET MEMURUYDU

2009 yılından beri devlet memuru olan Tayfun Kahraman 2013’ten sonra çeşitli kamu kurumlarında çalışmış, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nda raportör olarak, Mimar Sinan Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Deprem Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak kamu görevinde bulunmuştur. 15 Temmuz sonrası OHAL döneminde bütün memurların sicilleri didik didik edilirken dahi Tayfun Kahraman hakkında herhangi bir yasadışı örgüt ile en ufak irtibat/iltisak iddiası dile getirilmemiştir.

HAKAN FİDAN HATIRLATMASI

Anayasa tartışmalarının sürdüğü bu dönemde anayasal görevini yaptığı için cezalandırılan, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına rağmen adil olmayan bir yargılama ile özgürlüğünden mahrum bırakılan Tayfun Kahraman’ın da dahil olduğu Gezi Davası’nın Avrupa ile “siyasi tavır” gereği uzatıldığı bizzat Hakan Fidan tarafından 20 Kasım 2023 tarihli TBMM Dışişleri Komisyonu’nda dile getirilmiştir.

9 SORULUK ÖNERGE

Tayfun Kahraman, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin onama kararına itirazını avukatları vasıtasıyla 27 Ekim 2023 tarih 2023/5834 sayılı dilekçesi ile Anayasa Mahkemesi’ne sunulmuş ve bireysel başvurusunun Anayasa Mahkemesi’ne geliş sırasına göre değil, konunun kamusal önem ve niteliği gereğince, 19 aylık tutukluluk süresi de göz önünde bulundurularak öncelikle incelenmesi ve karara bağlanması talep edilmiştir.

Bu bağlamda,

1 - 2009 - 2023 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin “devlet memuru” olarak görev yapan, defalarca güvenlik soruşturmalarından geçen Tayfun Kahraman nasıl TCK 312. Madde ile ilgili bir suç ile ilişkilendirilebilir

2 – Tayfun Kahraman’ın Gezi protestoları esnasındaki faaliyetlerine dair daha önce iki kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen 30 Ocak 2014 tarih ve 2013/96961 sayılı; 27 Şubat 2014 tarih ve 2014/25504 sayılı “Soruşturmaya yer yoktur” kararları mevcutken, 10 yıl sonra aynı faaliyetleri nasıl TCK 312. Madde kapsamında suç olarak değerlendirilebilir?

3 - 13 Haziran 2013’te dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenerek Gezi Parkı'na ilişkin sorunun çözümü için görüştüğü heyetin içinde TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı olarak yer alan Tayfun Kahraman nasıl görüştüğü hükümeti devirmeye çalışmış olabilir?

4 - Tayfun Kahraman’ın bu heyet içerisinde yer alan uzman, aydın ve sanatçıların tanıklıklarının dinlenilmesi talebi mahkeme heyetleri tarafından hangi gerekçe ile reddedilmiştir?

5 - FETÖcü polis ve savcıların hukuksuz dinlemeleri ile oluşturulan ve aleyhte tek bir somut delil içermeyen dosyaya hiçbir yeni unsur eklenmemiş olmasına karşın aynı dosyaya bakan 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 18 Şubat 2020’de “Oy Birliğiyle” verdiği 2019/74 E. ve 2020/34 K. Sayılı “Beraat” kararı ile 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “Oy Çokluğuyla” verdiği 2023/6359 sayılı “18 yıl mahkumiyet” kararı arasındaki uçurum nasıl açıklanabilir?

6 - Tayfun Kahraman’ın 13 Haziran 2013'te Hükümet ile arabulucu heyet arasındaki görüşme sonrasında Başbakanlık konutu önünde kamuoyuna yaptığı ve Gezi sakinlerini itidal ve diyaloğa çağıran açıklamaları İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin mahkumiyet kararı metinlerinde neden yer almamaktadır?

7 - Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın 20 Kasım 2023 tarihli komisyon toplantısında belirttiği gibi AİHM kararları siyasi saiklerle alınıyor, uluslararası ilişkilerde kullanılıyor ve bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Devleti siyaseten tavır almak zorunda kalıyor ise; Tayfun Kahraman neden AİHM’ye başvurmak, adil yargılanma hakkını vatanı dışında aramak zorunda bırakılıyor?

8 - Bu hukuksuzluğu kim, ne için yapıyor, ne kazanıyor ve ülkemiz ne kaybediyor?

9 - Yargı organları bir insanın masumiyetine, hürriyetine ve adil yargılanma hakkına saygı duymuyorsa Devletin temeli olan adaletten söz edilebilir mi?