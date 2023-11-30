Veysel Tiryaki bakan yardımcılığından istifa etti: Adaylık yarışına katılıyor

Veysel Tiryaki, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Veysel Tiryaki bakan yardımcılığından istifa etti: Adaylık yarışına katılıyor

Eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevinden "Cebimizde 'altın' tecrübeler, yüreğimizde hizmet sevdasıyla kentimize yeni eserler kazandırmak, hemşehrilerimizin gönlüne dokunmak için yeni bir yola çıkıyoruz" diyerek istifa etti.

Veysel Tiryaki, sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Açıklamasında, "Cebimizde 'altın' tecrübeler, yüreğimizde hizmet sevdasıyla kentimize yeni eserler kazandırmak, hemşehrilerimizin gönlüne dokunmak için yeni bir yola çıkıyoruz" ifadelerini kullanan Tiryaki, Bakan Yardımcılığı görevinden bu nedenle ayrıldığını belirtti.

Tiryaki, başta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olmak üzere beraber çalıştığı mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, "Niyet hayır, akıbet hayır olur inşallah. Rabbim mahcup etmesin" dedi.

Etiketler
2024 Yerel Seçimleri
Buğra Gökce, İBB’deki görevinden istifa edecek; İzmir için adaylığa hazırlanıyor Buğra Gökce, İBB’deki görevinden istifa edecek; İzmir için adaylığa hazırlanıyor
Ali Babacan'dan yerel seçim kararı: Seçime DEVA adıyla gireceğiz Ali Babacan'dan yerel seçim kararı: Seçime DEVA adıyla gireceğiz
Zeytin şişesine ekleyin bakın ne oluyor? 1 yıl boyunca etkisini gösteriyor Zeytin şişesine ekleyin bakın ne oluyor? 1 yıl boyunca etkisini gösteriyor
Bulgur pilavına 1 kepçe ekleyin lezzeti artıyor ve daha sağlıklı oluyor Bulgur pilavına 1 kepçe ekleyin lezzeti artıyor ve daha sağlıklı oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Nasıl dolandırıcı oldu? İşte Seçil Erzan'ın Çorlu'dan Florya'ya uzanan hayatı İşte Seçil Erzan'ın Çorlu'dan Florya'ya uzanan hayatı
Liste ortaya çıktı: 'Fatih Terim Fonu' vurgununda kim kazandı, kim kaybetti? Liste ortaya çıktı: 'Fatih Terim Fonu' vurgununda kim kazandı, kim kaybetti?
Dilan Polat, cezaevinden ilk röportajını verdi: Günleri böyle geçiyormuş! Dilan Polat, cezaevinden ilk röportajını verdi: Günleri böyle geçiyormuş!
Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine 5 ayrı suçtan soruşturma! MASAK'tan rapor istendi: Çiftten açıklama geldi Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine 5 ayrı suçtan soruşturma
AKP'li isimden İBB adaylığı sinyali: 'Sıvadık kolları' AKP'li isimden İBB adaylığı sinyali: 'Sıvadık kolları'