İlyas Salman, TKP'den milletvekili adayı oldu: 'Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım'

Oyuncu ve tiyatro sanatçısı İlyas Salman, TKP İstanbul milletvekili adayı olduğunu açıkladı.

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28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde bir buçuk aydan kısa bir süre kala; siyasi partiler milletvekili adaylarını belirlemeyi sürdürüyor. 

Seçimlere kendi logosu ile 81 ilde katılacak Türkiye Komünist Partisi'nin milletvekili adayları, adaylıklarını sosyal medya hesaplarından açıklıyor. TKP'nin adaylarını işçiler, öğrenciler ve sanatçılar oluşturuyor. 

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da 15 Temmuz 2020 tarihinde antrenman dönüşünde alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz’ün çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitiren bisiklet sporcusu 19 yaşındaki Umut Gündüz’ün babası Menderes Gündüz, Türkiye Komünist Partisi Ankara 3. bölge milletvekili adayı olduğunu açıklamıştı.

İLYAS SALMAN TKP'DEN ADAY 

Son olarak ise tiyatro sanatçısı ve oyuncu İlyas Salman, TKP İstanbul milletvekili adayı olduğunu açıkladı. 

TKP'nin resmi sosyal medya hesabından Salman'ın adaylık videosu paylaşıldı. Salman videoda, "Söz veriyorum: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım" ifadelerini kullandı. 

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Türkiye Komünist Partisi - TKP
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