'Kafa keseriz' demiş serbest bırakılmıştı: Fatih Altaylı'nın yazısına HÜDA PAR'ın talebiyle engel!

Batman'da sosyal medyada yayımlanan sokak röportajında muhalefete yönelik "Hizbullahçıyız, kafalarını keseriz" tehditleriyle gündem olan İ.C.K. kamuoyunun tepkisini çekti.

Sokak röportajındaki sözler kamuoyunun tepkisini çekerken gazeteci Fatih Altaylı da Habertürk’teki köşesinde “Bu herif ortalıkta gezecek mi böyle!” başlıklı bir yazı yazdı.

Altaylı’nın dün kaleme aldığı yazı ise bugün Hizbullah’a yakın HÜDA PAR’ın talebiyle kaldırıldı. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Altaylı, “Batman’da yapılan bir sokak röportajında muhalifleri ölümle tehdit eden kişi hakkında içişleri ve adalet bakanlıklarını gereğini yapmaya davet eden yazıma HÜDAPAR ın talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza hakimliğinin kararı ile erişim yasağı getirildi. Basın özgürlüğü bu herhalde” dedi.

Batman’da yapılan bir sokak röportajında muhalifleri ölümle tehdit eden kişi hakkında içişleri ve adalet bakanlıklarını gereğini yapmaya davet eden yazıma HÜDAPAR ın talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza hakimliğinin kararı ile erişim yasağı getirildi. Basın özgürlüğü bu herhalde — Fatih Altayli 🔴🇹🇷 (@fatihaltayli) March 31, 2023

NE OLMUŞTU?

Batman’da sokak röportajında konuşan İ.C.K., muhalefete yönelik, "Ben o köpeklere oy vermem, ateistlere vermem, kafirlere vermem. Dinsizlere vermem. Biz devletçiyiz. Devleti de savunuyoruz. Köpeklere oy vermeyiz. Onları destekleyen de onlar gibi kafirdirler. Bunlar Kuran-ı Kerim'e düşmandırlar. Dine düşmandırlar. Nerede ekonomi kötü. Erdoğan'a dokunsalar var ya kafalarını keseceğim. Biz cihada hazırız" demişti.

Gözaltına alınan İ.C.K., savcılık tarafından, sarf ettiği cümlelerin kamuoyunda infial yarattığı gerekçesiyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

SERBEST BIRAKLDI

Hakimlik, şüphelinin sabit ikametgah sahibi olması ve işlediği suça öngörülen cezanın alt ve üst sınırını da dikkate alarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem