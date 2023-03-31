Sokak röportajında, 'Hizbullahçıyız, kafalarını keseriz' demişti, serbest bırakıldı!

Batman’da sokak röportajında konuşan İ.C.K., muhalefete yönelik, "Ben o köpeklere oy vermem, ateistlere vermem, kafirlere vermem. Dinsizlere vermem. Biz devletçiyiz. Devleti de savunuyoruz. Köpeklere oy vermeyiz. Onları destekleyen de onlar gibi kafirdirler. Bunlar Kuran-ı Kerim'e düşmandırlar. Dine düşmandırlar. Nerede ekonomi kötü. Erdoğan'a dokunsalar var ya kafalarını keseceğim. Biz cihada hazırız" dedi.

Gözaltına alınan İ.C.K., savcılık tarafından, sarf ettiği cümlelerin kamuoyunda infial yarattığı gerekçesiyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Hakimlik, şüphelinin sabit ikametgah sahibi olması ve işlediği suça öngörülen cezanın alt ve üst sınırını da dikkate alarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem