İşçilere yaptığı yüzde 85 zamla gündem olan Komünist Başkan: 'Siz 10 saat boyunca çalışırsanız siyasetin bir parçası olamazsınız'

Tunceli'nin Türkiye Komünist Partili (TKP) Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Belediyesi ve Genel-İş Sendikası arasındaki sözleşme sonucunda işçilere yapılan yüzde 85 zamla gündem oldu.

İmzalanan sözleşme ile kadrolu işçilerin maaşları 21 bin 200 lira civarına ulaştı.

MAÇOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Komünist Başkan, yaşanan gelişmenin ardından TELE1 açıklamalarda bulundu.

TELE1 ekranlarında Ülkü Çoban’ın sunduğu Gün Ortası programına katılan ve çalışma saatlerinin uzamasının hem çalışanların ülke sorunlarının çözümüne katılmasını engellediğini hem de işsizliğe neden olduğunu vurgulayan Fatih Maçoğlu, “Esasen emeğen değer olduğu sistemi, sosyalist sistemi savunuyoruz. Bundan kaynaklı da süreç içerisinde işçi sınıfının haklarına dair bazı çalışmalar yürütüyoruz. Kapitalist sistem yüzlerce yıldır insanları bir yere tıkıyor, onlarca saat çalıştırıyor ve o çalışmanın dışında başka bir şeyle insanları karşı karşıya getirmek istemiyor. Siz 10 saat boyunca çalışırsanız siyasetin bir parçası olamazsınız. Siz 10 saat çalışırsanız yüzlerce işsiz yaratırsınız. Sorun bundan dolayı ortaya çıkıyor zaten. Zaten makinalaşmayla insanların işten çıkarıldığı, yüzlerce fabrikada binlerce işçinin çıkarıldığı dönemde eğer işçilerin çalışma sürelerini azaltmazsanız, çift vardiyaya yani dörder beşer saat çalıştırıp dörder beşer saat başka insanları çalıştıramazsanız insanları aç bırakırsınız, işsiz bırakırsınız, istihdam sorununu böyle çözemezsiniz” ifadelerini kullandı.

"VERİMLİ OLABİLME İHTİMALİ YOK"

Çalışanların düşük ücret nedeniyle ek iş yapmaya mecbur kalmasının da iş verimini düşürdüğünü hatırlatan Maçoğlu, “Bir işçiyi eğer çalıştığı yerden sonra cumartesi pazar ya da 5’ten sonra başka bir yerde çalışıyorsa bunun verimli olabilme ihtimali yok. Biz biraz hem kendi şehrimizde bir insanın çalıştığında ya da orada yaşadığında ne kadar bir bütçeyle yaşayabileceğinin bir hesabını yapıyoruz hem kendi bütçemize bakıyoruz hem de o insanın daha verimli olmasını sağlıyoruz” dedi.

HEDEF DÖRT-BEŞ SAAT

Maçoğlu son olarak mesai saatlerinin düşürülmesiyle vardiya sistemine geçilmesinin hizmet kalitesini de yükselteceğini vurgulayarak asıl hedeflerinin çalışma sürelerini dört – beş saate kadar düşürmek olduğunu söyledi.

Maçoğlu şöyle konuştu:

“Bizim hedeflerimiz aslında beş saate, dört saate kadar düşürmek çalışma saatlerini. Diyelim ki 7.00’de başlayıp 12.00’ye kadar çalışan bir grup çalışma, 12.00’den 17.00’ye kadar çalışan başka bir çalışma ekibi olduğunda 10 saat halka hizmeti geliştirmiş olursunuz hem de daha az çalışarak siyasetten sağlığa, sağlıktan eğitime, eğitimden tiyatroya, tiyatrodan sanata kadar insanların zaman bulup üretime katıldıkları ya da daha rahat çalışacakları bir dünyaya doğru evriltmesi gerekiyor.”