Şahan Gökbakar'dan Gülşen hatırlatmalı 'kafa kesme' tepkisi

Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Batman'da yapılan bir sokak röportajında kendisini Hizbullahçı olarak tanımlayan İsmail Cevherkasımoğlu adlı kişinin AKP’ye oy vereceğini söyleyerek muhalefete tehditler ve hakaretler yağdırmasına rağmen serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı Gülşen'in bir konserinde orkestrası ile konuşurken yaptığı 'İmam Hatip esprisi' nedeniyle tutuklanarak hapse gönderilmesini hatırlatan Şahan Gökbakar, 'kafa kesme' tehdidinde bulunan kişnin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar; "İnsanlar bir tweet attı veya saçma sapan konuştu diye (mesela Gülşen) hapis yatıyor bu ülkede. Ancak aynı adalet sistemi, ülkenin milyonlarca insanına, alenen kafir ve o... ç... diyen ve kafalarını keseriz, cihada hazırız diye tehdit eden bir kişiyi serbest bırakıyor öyle mi?" diye yazdı.