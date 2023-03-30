Sokak röportajında 'Hizbullahçıyız' sözleri tepki çekmişti: Çelişkili paylaşımlar geldi

Batman'da yapılan bir sokak röportajında "Hizbullahçıyız, Erdoğan'a dokunurlarsa kafalarını keseriz" diyerek tehditler savuran İsmail Cevherkasımoğlu, bu kez özür diledi. Ancak Cevherkasımoğlu'nun paylaştığı tweetlerdeki çelişkiler dikkat çekti.

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Batman'da yapılan bir sokak röportajında kendisini Hizbullahçı olarak tanımlayan İsmail Cevherkasımoğlu adlı kişi, AKP’ye oy vereceğini söyleyerek muhalefete hakaret ve küfürler yağdırdı.

O şahıs, “Onları destekleyenler de onlar gibi kafirlerdir” diyerek halkı da hedef aldı.

"Biz Hizbullahçıyız" diyen kişi, muhalefeti işaret ederek "Bu köpeklere, ateistlere, kafirlere, dinsizlere oy vermem. Biz devletçiyiz. Erdoğan'a dokunsalar kafalarını keseceğiz. Biz cihada hazırız. Kafalarını keseriz. Bunlar kafirdir" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz. En ağır şekilde ceza almasını sağlayacağımıza emin olun! Böylesi ahlaksızların peşini bırakmayız!…” açıklamasını yaptı.

ÖZÜR DİLEDİ

Akşam saatlerinde yeni bir video yayınlayan Batmanlı kişi bu kez özür diledi. Röportaj sırasında kendisinden önce başka birisinin devlete karşı konuştuğunu iddia eden kişi, o sözleri sinirle söylediğini dile getirerek hiçbir terör örgütüne mensup olmadığını, Türk halkından özür dilediğini dile getirdi.

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TWİTTER HESABI AÇTI, "HDP'LİYİM" DEDİ

Videonun yayılmasının ardından Cevherkasımoğlu, Twitter hesabı açarak HDP'li olduğunu ve 'oyuna getirildiğini' söyledi. Şahıs, "Çok izlenirsen para kazanırsın dediler" açıklamasını yaptı. 

Sokak röportajında 'Hizbullahçıyız' sözleri tepki çekmişti: Çelişkili paylaşımlar geldi - Resim : 2

Cevherkasımoğlu, daha sonra bir başka paylaşımında ise HDP'li olmadığını ve "neden böyle yazdırıldığını anlamadığını" söyledi. 

Sokak röportajında 'Hizbullahçıyız' sözleri tepki çekmişti: Çelişkili paylaşımlar geldi - Resim : 3

Bu paylaşımların ardından ise hesap kapatıldı. 

Sokak röportajında 'Hizbullahçıyız' sözleri tepki çekmişti: Çelişkili paylaşımlar geldi - Resim : 4

Kapatılan hesabı Mart 2023'te açtığı görülen Cevherkasımoğlu'nun açıklamalarının ardından Misvak, Furkan Bölükbaşı, Daily İslamist ve Medya Adamı gibi iktidara yakın hesapların bu paylaşımları alıntılayarak "HÜDA-PAR'lı dedikleri kişi HDP'li çıktı" şeklinde paylaşım yaptıkları görüldü. Ancak dikkat çeken bir başka nokta ise Furkan Bölükbaşı ile Cevherkasımoğlu'nun aynı dakikalarda benzer paylaşım yapmaları oldu. 

Sokak röportajında 'Hizbullahçıyız' sözleri tepki çekmişti: Çelişkili paylaşımlar geldi - Resim : 5

Sokak röportajında 'Hizbullahçıyız' sözleri tepki çekmişti: Çelişkili paylaşımlar geldi - Resim : 6

Öte yandan, şahsın bir başka sokak röportajında "Sonuna kadar Erdoğan" dediği anların videosu da paylaşıldı. 

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