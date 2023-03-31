İYİ Parti'ye silahlı saldırı gerçekleştiren şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti binasına silahlı saldırı düzenleyen şahsın yakalandığını duyurdu.

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İYİ Parti'ye silahlı saldırı gerçekleştiren şahıs yakalandı

İstanbul Merter’de bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na bugün silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya yönelik tepkiler art arda gelirken; saldırıya ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. 

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YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti binasına silahlı saldırı düzenleyen şahsın yakalandığını duyurdu.

Soylu, "Türk Polisi yakalar İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz" açıklamasında bulundu.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Soylu'nun ardından bir açıklama da İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olayın saldırı olmadığı belirtildi.

"KURŞUNLAR TESADÜFİ OLARAK İSABET ETTİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların ardından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yapılan alan çalışmasında; olayın, bölgede bulunan bir inşaatta meydana gelen hırsızlık girişimine karşılık, inşaatın bekçisinin hırsızları kaçırmak için ateş etmesi nedeniyle gerçekleştiği tespit edilmiştir. Hırsızların İYİ Parti İl Binası istikametine kaçması nedeniyle binaya tesadüfi olarak kurşunların gelmesine neden olmuştur. Şahsın olayda kullanmış olduğu bulundurma ruhsatlı silahı ile beraber yakalanması yapılmıştır." Olayla ilgili inşaat bekçisi olduğu öğrenilen M.E.'nin de gözaltında olduğu belirtildi.

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