Babacan, Millet İttifakı'nın programını anlattı: '20 bakan ön görüyoruz'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gain’de yayınlanan Mirgün Cabas’ın sunduğu “Ya Sonra” programına konuk oldu.

Babacan programda, Millet İttifakı’nın 14 Mayıs 2023 seçimlerini kazanması durumunda yapacaklarını anlattı.

Babacan, yeni hükümeti 20 bakanla kurmayı ön gördüklerini söyleyerek, 2 bin 300 maddelik yapılacak işler listesi hazırladıklarını ifade etti.

Babacan şunları söyledi:

“Kabine belirlendikten sonra ki 20 tane bakan ön görüyoruz bu yeni hükümet konusunda. Her bakanı 5 sene meşgul edecek ev ödevi var burada. Sağlık Bakanımızın ev ödevi burada, Milli Eğitim Bakanımızın ev ödevi burada. 5 yıllık iş, yapılacaklar listesi, 2 bin 300 madde. 2 bin 300 maddeyi bırakın biz bunun yüzde 60’ını yüzde 70’ini yapalım, Türkiye kanatlanıp uçar zaten.

Bunu anlayamıyorlar. Niye anlamıyorlar; Bir, kutuplaştırma üzerinden, ülkenin bir tarafını itip bir tarafı üzerinden oy alarak ülkeyi yönetmeye talip olanların bunu anlamaları mümkün değil. Ya da plana, programa inanmayanların, Anayasa’yı tanımayanların, ‘Anayasa Mahkemesi kararlarına uymuyorum, saygı duymuyorum’ diyenlerin bütün bu yazılı çalışmalara saygı duyması da mümkün değil.

Plan, program onlar için bir vesayet. ‘Niye kendimi bağlıyorum plana programa. Sabah uyanırım, aklıma bir şey gelir onu yapmalıyım. Burada yapamazsın diye yazması beni bağlamasın’ diyor. ‘Ben aklıma geleni yapmalıyım’ diyor. 5 senedir Türkiye öyle yönetiliyor. Ama sonuçları da ortada.”