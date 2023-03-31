Kılıçdaroğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda konuştu: Şantajla, tehditle siyaset olmaz

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, silahlı saldırı gerçekleştirilen İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, silahlı saldırı gerçekleştirilen İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na ziyaret etti. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun ziyareti öncesinde il başkanlığına birlikte geldi ve Kılıçdaroğlu’nu birlikte karşıladı.

Kılıçdaroğlu İYİ Parti'nin önünde açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Hep beraber görüyoruz. Özellikle devleti yöneten kişinin kullandığı dile dikkat etmesi lazım. Tehditle şantajla siyaset yapılmaz. Hele hele sayın Akşener'e karşı hiç yapılmaz. Akşener, siyasette deneyimli, birikimli, hiçbir şantaja boyun eğmeyecek liderdir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca polisimize silahı ateşleyen kişiyi yakaladıkları için teşekkür ediyorum."

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NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'nin Merter'deki İstanbul İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. İstanbul Valiliği saldırıya ilişkin inceleme yürütüldüğünü ve konuyla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saldırının ardından İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen gün katıldığı canlı yayında kendisine yönelik söylediği "Beni kendinle uğraştırma" sözlerine işaret ederek "Bu defa da beni kendinle uğraştırma denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı 2 yerden kurşunlandı" dedi.

Millet İttifakı liderleri, sosyal medya hesaplarından saldırıyı kınayarak İYİ Parti ve Meral Akşener'e destek mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, saldırıya ilişkin, "Az önce Sayın Meral Akşener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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