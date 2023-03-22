'İlk ve son cevabım' diye paylaştı: Canan Kaftancıoğlu'ndan Muharrem İnce'ye yanıt

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Habertürk'te yaptığı açıklamada "Mansur Yavaş bir kaybetti, bir daha kaybetti, kazandı. Kılıçdaroğlu 13 kere kaybetti, ben bir kere kaybettim. Bir kere penaltı kaçırdım. O mesajı ben attım, pişman mısın, pişmanım. Ben diyeceğim ki, 'seçim ikinci tura kaldı'. Kaybettiğimi bilmiyorum, kazandığımı bilmiyorum.

CHP görevini yapmamış. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. 12 bin 843 sandığa gözlemci koymamış CHP. Bu 4 milyon oy demek. Bu kadar sandığa gözlemci koymazsanız. YSK'nın bu belgesi ortada iken bana daha seçim gecesini sormak. Beni satmışlar resmen satmışlar! Binim hatam partime güvenmekti. Ben o gençlik, kadın kolları, ilçe başkanlıkları canım ciğerdi. Yukarıda operasyon yapan bu sistemi göçertti. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu neredeydi? Herkes bana soruyor" diye konuştu.

KAFTANCIOĞLU'NDAN YANIT

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tv100 ekranlarında yayımlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'a konuk oldu. Işık'ın Muharrem İnce'nin açıklamalarını sorduğu Kaftancıoğlu'nun yanıtı şöyle oldu:

“Siyasilerin hislerinden bahsetmesinden çok da hazmetmiyorum. Ne hissettiğim çok da önemli değil onu bir kenara bırakalım. Ama CHP örgütüne haksızlık edilmesine çok da haz etmem. CHP İstanbul İl Başkanı olarak, başka bir partinin liderini söylediklerine karşı olumlu ya da olumsuz olarak yorum yapmayı doğru bulmam. En azından benim başkanlığını yaptığım CHP İstanbul örgütü, 2018 seçimlerinde de diğer seçimlerde de elinden gelenin fazlasını yapmıştır”

"İLK VE SON CEVABIM" DİYE PAYLAŞTI

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından İnce'ye yanıt verdiği videoyu paylaştı. "İlk ve son cevabım" diyen Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

2018 yılı seçimlerinde “örgüt çalışmadı” diyenlere İstanbul örgütü adına ilk ve son cevabım…

Üyesinden, yöneticisine, M.vekilinden, belediye başkanına, bir günlük üyesinden Genel Başkanına kadar nasıl ter akıttıklarının bizzat tanığı olarak o akıtılan terlerin hatırına.