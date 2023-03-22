Uzman isim yorumladı: 'AKP itibarını kaybetti, İnce'yi yok saymak da yüceltmek de doğru değil'

Seçimlere az bir vakit kalmışken, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oylarını arttırmak için çalışmalara başladı. Bu bağlamda AKP'nin Yeniden Refah Partisi'ne ittifak teklif etmesinin ardından, parti herhangi bir ittifaka dahil olmayacağını ve cumhurbaşkanı adayı olarak Genel Başkan Fatih Erbakan'ın gösterileceğini açıkladı. AKP'ye bir ret de eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. AKP'nin yeni dönemde ekonominin başına geçirmeyi düşündüğü Mehmet Şimşek, "Siyasete girmeyi düşünmüyorum" şeklinde bir açıklama yaptı.

Öte yandan CHP-HDP görüşmesinin yankıları sürüyor. HDP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Kürt sorunu TBMM'de çözümlenmelidir" dedi. Muharrem İnce'ye ise muhalefet kanadından "oy böleceği" gerekçesiyle tepkiler sürüyor.

Siyasetin öne çıkan başlıklarını Prof. Dr. Tanju Tosun, Cumhuriyet TV'de değerlendirdi.

Tosun, AKP'nin Yeniden Refah Partisi'nin ardından Mehmet Şimşek'ten de ret cevabı almasına ilişkin, "Yeniden Refah Partisi'nin kamuoyu araştırmalarında %1,5 oyu olduğu görünüyor. Matematiksel açıdan Cumhur İttifakı için önemli. Öte yandan Milli Görüş geleneğine bağlı bir parti olarak Yeniden Refah, Cumhur İttifakı içinde yer alsaydı, Milli görüş geleneğini benimseyen seçmen de çekilebilirdi. Muhtemelen İttifakın sonuçlanmamasının sebebi, Yeniden Refah'ın istediği milletvekili sayısına ulaşamamasıdır. Yeterli vekil sayısına ulaşamadığı takdirde, Yeniden Refah'ın bir ittifaka dahil olması parti açısından riskli olurdu çünkü Parlamenter sistemde, partinin bir grup olarak var olması önemli" şeklinde konuştu.

"AKP'NİN İTİBARI AZALDI"

AKP'nin, Mehmet Şimşek'in Uluslararası finans çevrelerinde tanınırlığını kullanarak, piyasalarda güven yaratma girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını belirten Tosun, "Amaç, uluslararası finans çevrelerinde yeniden prestij kazanmak ve uluslararası sermayenin Türkiye'ye akmasıydı. Mehmet Şimşek'in uluslararası bağlantıları kullanılarak bu arayışın sonuçlanabileceğini düşündüler ancak Şimşek'in kabul etmemesi sebebiyle bu gerçekleşemedi. Hem Mehmet Şimşek hem de Yeniden Refah örneği, AKP'nin kamuoyu nezdinde eski gücünün ve itibarının azaldığını gösteriyor" dedi.

AKP'de milletvekili başvurularının azaldığına dikkat çeken Tosun, 2018 genel seçimlerinde 8 bini bulan başvuruların, bugün itibariyle 3 bin civarında olduğunu aktardı. Tosun, "Sayının bu kadar düşmesi gösteriyor ki, siyasete dahil olmak isteyenler, AKP'nin 14 Mayıs seçimlerinden başarılı çıkamayacağını düşünüyor. Yoksa başvuranların zihninde AKP, seçim kazanacak parti olsaydı bu sayı çok daha fazla olurdu" yorumunda bulundu.

"ILIMLI MİLLİYETÇİ SEÇMEN CHP-HDP GÖRÜŞMESİNİ OLUMLU KARŞILAR"

Tanju Tosun CHP-HDP görüşmesine ilişkin, "Görüşme sonunda yapılan açılamalarda, Kürt sorununun parlemento çatısı altında çözümüne ilişkin sözler çok önemli. Bu anlamda görüşmenin meşruiyetini pekiştiriyor. Zaten bu görüşme hukuki anlamda bir sorun teşkil etmiyor çünkü HDP, Anayasal düzeyde meşru siyaset yapan bir parti ve ciddi de bir tabanı var. Görüşmenin milliyetçi seçmende nasıl yankı bulacağına gelince, Türkiye'de Kürt sorununun çözülmesi gerektiğini düşünen azımsanmayacak bir milliyetçi kitle var. Türkiye'nin mevcut Anayasasının değişmez maddelerine ilişkin ve Cumhuriyet değerleriyle çatışan bir durum olmadıkça insan hakları ve demokrasi konusundaki mağduriyetlerin sona erdirilmesi konusunda ılımlı milliyetçi seçmenlerde olumlu bakış açısı mevcut. Uç milliyetçi seçmenler ise zaten konsilide olmuş ve çok katı ideolojik parti bağlılığı olan bir seçmen. Bu seçmenin hangi durum söz konusu olursa olsun partisini bırakması zaten pek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"MUHARREM İNCE %60 OYU HANGİ TABANDAN ALACAK?"

Tosun'un %60 oy alabileceğini iddia eden Muharrem İnce'ye yönelik yorumu ise şu yönde:

"Siyaset kitleleri inandırma ve bir iddia sanatıdır. Bu açıdan bakıldığında Muharrem İnce'nin yüksek bir hedef koyması anlaşılabilir. Ancak bir de gerçeklik var. Bahsettiği oyu hangi seçmen tabanından alacak? Sağdan çok fazla oy alamayacağına göre, kendisini merkezde konumlandıran, bugün itibariyle kararsız olduğunu belirten ya da CHP'ye oy vermiş seçmenden alması gerekiyor. CHP seçmeni, ideolojik bir seçmen, dolayısıyla oy geçişkenliği çok sınırlı, CHP seçmeninden destek alması pek kolay değil. Ancak, daha genç, Türkiye'nin kıyı kesimlerinde yerleşik, kimliklerini Balkan Göçmeni olarak tanımlayan, Muharrem İnce'nin de hemşerisi sayılabilecek bir tabandan oy alabilir.

Alacağı oy seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağıyla ilgili bir etki yapabilir. Yok saymak, ortada var olan bir sosyolojiyi dikkate almamak demektir ancak yüceltmemek de gerekir. Olabildiğince gerçekçi bakmak gerekiyor. Sayın İnce, iki adaylı bir seçimde yarışa giren üçüncü isim olarak adaylardan birini yavaşlatma yönünde bir etki yapabilir. Bu etkinin yaratılmaması için taraflar arasından diyalog kanalının açık olması gerekir. Lakin burada da zaman önemli, belirli bir vakitten sonra İnce, adaylıktan çekilse bile seçmeni geri döndürmek zor olabilir."