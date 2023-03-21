Sağlık Bakanlığı'ndan İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı'na soruşturma

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli, “Az önce Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu’ndan aradılar, hakkımda soruşturma açılmış. Kendilerine ilettim, söylediklerimin arkasındayım diye” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı'ndan İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı'na soruşturma

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Doktor Hasan Sami Özvarinli, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun kendisi hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Özvarinli, “Az önce Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu’ndan aradılar, hakkımda soruşturma açılmış. Kendilerine ilettim, söylediklerimin arkasındayım diye” açıklamasını yaptı.

Özvarinli’nin bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Az önce Sağlık Bakanlığı Teftiş Kuruludan aradılar, hakkımda soruşturma açılmış. Kendilerine ilettim, söylediklerimin arkasındayım diye. Milletim için tabutluklardan, idam sehpalarını her bedeli öderim! Memleketin evlatları Meral Akşener'in yolundan yürümeye devam edecektir.”

NE OLMUŞTU

İYİ Parti’nin İskenderun’da kurduğu sahra hastanesinde görev yapan Dr. Hasan Sami Özvarinli, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada; “Bölgede büyük bir salgın var ve bunun tek sebebi bu insanlara içme suyu sağlayamamak ve banyo imkanları sunmamak, başka hiçbir izahatı yok. Eğer bu mücadeleyi vermezsek depremde göçüğün altından kurtardığımız insanları bu diareden, ishal ve bulantıdan kaybederiz” iddiasını dile getirmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Özvarinli’nin iddialarının asılsız olduğunu belirterek “Depremden etkilenen bölgelerde sağlık hizmetleri ve halk sağlığı tedbirleri en üst seviyede yürütülmektedir. Bölgede salgın hastalığa işaret eden bir durum kesinlikle yoktur” açıklamasını yapmıştı.

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