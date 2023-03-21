Teknik Direktör Bülent Uygun, AKP'den aday adayı oldu

Teknik direktör Bülent Uygun, AKP'den Sakarya milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yaptı.

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Teknik Direktör Bülent Uygun, AKP'den aday adayı oldu

Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe'de gol krallığı yaşayan; Trabzonspor, Sakaryaspor ve Kocaelispor başta olmak üzere birçok takımın formasını giyen Sakaryalı eski milli futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için AKP'ye Sakarya milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Yeni Çağ gazetesinin haberine göre, Uygun'un, aday adaylığı için Ankara'da işlemleri yaptığı öğrenildi.

Teknik direktörlüğünde özellikle Sivasspor'da birçok başarı yakalayan Uygun, son olarak 2021 yılında Çaykur Rizespor'u çalıştırmıştı.

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