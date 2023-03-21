Çukurova Belediye Başkanı'na suikast girişimi

CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Avukat Soner Çetin’e suikast girişimi son anda önlendi.

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Çukurova Belediye Başkanı'na suikast girişimi

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e suikast girişiminde bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre, Y.C.A. adlı şahıs, Çetin'e suikast girişiminde bulundu. Y.C.A., belediye önünde silahına mermi verilmis vaziyette Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

POLİSLER BİLGİ VERDİ

İmar rantı ve yolsuzluklara karşı çıkışıyla bilinen Soner Çetin'in polis tarafından durumdan haberdar edildiği öğrenildi.

Suikast girişiminin gerekçesinin açığa çıkması için emniyet soruşturmasının sonucu bekleniyor.

"GEÇMİŞ OLSUN" MESAJLARI

Olayın ardından CHP Çukurova İlçe Başkanı Remzi Ümit, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çukurova Belediye Başkanımız Sayın Soner Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yarının Türkiyesi'ni inşa etmede rol alan tüm yoldaşlarımızla yürümeye devam edeceğiz. Hiç bir güç bizi yolumuzdan alıkoyamayacak" ifadelerini kullandı.

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