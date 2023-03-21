Temel Karamollaoğlu'ndan 'Ayasofya' mesajı: İktidara geldiğimizde gerçek manada açılmış olacak

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle Ayasofya, camii statüsüne döndürülerek 24 Temmuz 2020 yılında ibadete açılmıştı.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, iktidara geldiklerinde Ayasofya'nın 'gerçek manada' açılacağını ifade ederek 'kendi ruhuna kavuşacağını' dile getirdi.

Karamollaoğlu paylaşımında, "Ayasofya fethin sembolüyse Fatih’in sembolü de adalettir. İktidara geldiğimizde Ayasofya gerçek manada açılmış olacak. Kendi ruhuna kavuşacaktır." ifadelerini yazdı.