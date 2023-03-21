Şair Ahmet Telli hakkında 8 yıla kadar hapis istemi

Ahmet Telli hakkında, yaptığı bir konuşma ve okuduğu şiirler gerekçe gösterilerek açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Savcı, Telli’nin 8 yıla kadar hapsini istedi.

Son Güncelleme:
Şair Ahmet Telli hakkında 8 yıla kadar hapis istemi

 Şair Ahmet Telli hakkında 2017 yılında katıldığı bir basın açıklamasında yaptığı konuşma ve okuduğu şiir gerekçesiyle Terörle Mücadele Kanunu (TMK) MK 7/2. maddesi uyarınca “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması bugün Dünya Şiir Günü’nde, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Anka'nın haberine göre, duruşmada Telli, bilirkişi raporuna göre adına açılan 408 Twitter hesabı olduğunu belirten mahkeme başkanına, “Bu hesapların hiçbiri bana ait değil” yanıtını vererek, savunmasına ekleyecek bir şey olmadığını söyledi.

Mütalaasını açıklayan savcı, Telli’nin “terör örgütü propagandası yaptığı” gerekçesiyle 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Telli’nin avukatı Umut Vedat Acar, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre istedi. Süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 4 Temmuz’a erteledi. 

Son Güncelleme:
İstanbul ulaşımına 'ramazan' düzenlemesi İstanbul ulaşımına 'ramazan' düzenlemesi
İYİ Parti'nin deprem bölgesindeki sağlıkçılara ilişkin önergesi reddedildi İYİ Parti'nin deprem bölgesindeki sağlıkçılara ilişkin önergesi reddedildi
Taze fasulyenin besin değerini yok etmeyin. Erimemesi için pişirme tekniği Taze fasulyenin besin değerini yok etmeyin. Erimemesi için pişirme tekniği
Onlarla arkadaş ve asla sevgili olunmaz! Hayatı zindan ederler- En kıskanç 3 burç Onlarla arkadaş ve asla sevgili olunmaz! Hayatı zindan ederler- En kıskanç 3 burç
ÇOK OKUNANLAR
55 günde bütün tablo değişti: İşte partilerin ocak ve mart ayında oy değişimleri 55 günde bütün tablo değişti: İşte partilerin ocak ve mart ayında oy değişimleri
7 seçim anketinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! 7 seçim anketinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
Garanti Bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonları ilgilendiren rakam Garanti Bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonları ilgilendiren rakam
Dolar 19 TL'yi aştı, İslam Memiş yeni rakamı açıkladı: Tarih verdi! Dolar 19 TL'yi aştı, İslam Memiş yeni rakamı açıkladı: Tarih verdi!
En aksi 3 burç.. Her şeyin tersini yapar insanı deli ederler En aksi 3 burç.. Her şeyin tersini yapar insanı deli ederler