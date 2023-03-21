Şair Ahmet Telli hakkında 8 yıla kadar hapis istemi

Şair Ahmet Telli hakkında 2017 yılında katıldığı bir basın açıklamasında yaptığı konuşma ve okuduğu şiir gerekçesiyle Terörle Mücadele Kanunu (TMK) MK 7/2. maddesi uyarınca “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması bugün Dünya Şiir Günü’nde, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Anka'nın haberine göre, duruşmada Telli, bilirkişi raporuna göre adına açılan 408 Twitter hesabı olduğunu belirten mahkeme başkanına, “Bu hesapların hiçbiri bana ait değil” yanıtını vererek, savunmasına ekleyecek bir şey olmadığını söyledi.

Mütalaasını açıklayan savcı, Telli’nin “terör örgütü propagandası yaptığı” gerekçesiyle 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Telli’nin avukatı Umut Vedat Acar, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre istedi. Süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 4 Temmuz’a erteledi.