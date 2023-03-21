İstanbul ulaşımına 'ramazan' düzenlemesi
23 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayı için İstanbul'da metro seferlerine düzenleme getirildi.
2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul, Ramazan nedeniyle ile metro saatlerine düzenlemeler getirdi.
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan ayı nedeniyle 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00’e kadar uzatılmıştır" denildi.
23 Mart 2023 Perşembe günü 00.00 itibarıyla sefer düzenlemesi yapılacak hatlar şöyle:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü
M7 Yıldız-Mahmutbey
M9 Bahariye-Olimpiyat
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı
F1 Taksim-Kabataş
F4 Boğaziçi Ü./Hisarüstü-Aşiyan