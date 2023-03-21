İstanbul ulaşımına 'ramazan' düzenlemesi

2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul, Ramazan nedeniyle ile metro saatlerine düzenlemeler getirdi.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan ayı nedeniyle 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00’e kadar uzatılmıştır" denildi.

23 Mart 2023 Perşembe günü 00.00 itibarıyla sefer düzenlemesi yapılacak hatlar şöyle:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

M7 Yıldız-Mahmutbey

M9 Bahariye-Olimpiyat

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

F1 Taksim-Kabataş

F4 Boğaziçi Ü./Hisarüstü-Aşiyan