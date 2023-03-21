İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na portakal soydu

Deprem bölgesinde ziyaretlerini sürdüren Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında gülümseten bir diyalog yaşandı.

Son Güncelleme:

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Gaziantep'te ziyaretlerini sürdürdü. 

Daha sonra birlikte yemek yiyen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında gülümseten anlar yaşandı. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir dilim portakal ikram etti. Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlar görüyorsunuz, çoğunu kendisine aldı azını bana verdi" diyerek İmamaoğlu'na şaka yaptı.

O anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Son Güncelleme:
Limon kabuklarını atmayın. Hemen bunu yapın! Anında etkisi başlıyor Limon kabuklarını atmayın. Hemen bunu yapın! Anında etkisi başlıyor
En aksi 3 burç.. Her şeyin tersini yapar insanı deli ederler En aksi 3 burç.. Her şeyin tersini yapar insanı deli ederler
Şair Ahmet Telli hakkında 8 yıla kadar hapis istemi Şair Ahmet Telli hakkında 8 yıla kadar hapis istemi
Temel Karamollaoğlu'ndan 'Ayasofya' mesajı: İktidara geldiğimizde gerçek manada açılmış olacak Karamollaoğlu'ndan 'Ayasofya' mesajı
ÇOK OKUNANLAR
55 günde bütün tablo değişti: İşte partilerin ocak ve mart ayında oy değişimleri 55 günde bütün tablo değişti: İşte partilerin ocak ve mart ayında oy değişimleri
7 seçim anketinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! 7 seçim anketinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
Garanti Bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonları ilgilendiren rakam Garanti Bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonları ilgilendiren rakam
Dolar 19 TL'yi aştı, İslam Memiş yeni rakamı açıkladı: Tarih verdi! Dolar 19 TL'yi aştı, İslam Memiş yeni rakamı açıkladı: Tarih verdi!
En aksi 3 burç.. Her şeyin tersini yapar insanı deli ederler En aksi 3 burç.. Her şeyin tersini yapar insanı deli ederler