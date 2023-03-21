İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na portakal soydu

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Gaziantep'te ziyaretlerini sürdürdü.

Daha sonra birlikte yemek yiyen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında gülümseten anlar yaşandı. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir dilim portakal ikram etti. Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlar görüyorsunuz, çoğunu kendisine aldı azını bana verdi" diyerek İmamaoğlu'na şaka yaptı.

O anlar kameralar tarafından görüntülendi.